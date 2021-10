Costa Rica vino de atrás y derrotó a El Salvador 2-1 en la Sabana

Por AFP



Costa Rica evitó un susto mayúsculo y le dio vuelta al marcador para vencer en casa por 2-1 a El Salvador este domingo en la quinta fecha del octogonal de Concacaf para el Mundial de Catar-2022.

Los goles los marcaron Bryan Ruiz, al 52, y Celso Borges, al 57, para los de casa, y Jairo Henríquez, al 12, para El Salvador.

La victoria es la primera de los ticos en este premundial y les permitió llegar al quinto puesto de la tabla de posiciones, con seis puntos. Los cuscatlecos son sextos, con cinco unidades.

Costa Rica enfrentará el miércoles a Estados Unidos, en Ohio, y la Selecta recibirá a México por la sexta fecha del premundial.

El juego comenzó distinto a lo que dictaban las expectativas, con un equipo salvadoreño apropiándose de la pelota y dejando a los dueños de casa huérfanos de posesión.

Y rápidamente, en una excelente combinación, los tres más ofensivos de El Salvador, Enrico Dueñas, Joaquín Rivas y Jairo Henríquez, se conjuntaron, para que este último sacara un fuerte remate rasante desde fuera del área que venció al guardameta Keylor Navas, al minuto 12.

La anotación silenció a los aficionados que se hicieron presentes al Estadio Nacional, en San José, incrédulos de estar observando la posible y precoz sentencia a las aspiraciones de ver a su país en un nuevo mundial.

A partir de ahí, El Salvador sacó el pie del acelerador y Costa Rica se le fue encima. Sin embargo, con poco atino en los pases, nunca hilvanó una jugada de verdadero peligro.

Las únicas opciones que tuvo llegaron por medio de tiros libres y tiros de esquina, porque la visita sí incurrió en el error de regalar oportunidades a balón parado. No obstante, su portero Mario González siempre cumplió con el manual descriptivo de su puesto.

Las más claras fueron un disparo de cabeza de Celso Borges, al 28, y uno de Joel Campbell de pierna izquierda, al 43.

En el segundo tiempo, Costa Rica se dio cuenta de que estaba perdiendo mucho más que un partido de fútbol y salió a la cancha con otra cara y otra actitud.

Al 52, Bryan Ruiz envió al fondo de la red un centro de Borges y al 57 este último anotó de penal para darle la vuelta al marcador.

Los locales siguieron intentando ampliar la pizarra y liquidar el juego, para así poder sobrellevar los minutos finales con calma, y no solamente encomendados a lo que pudiera hacer Navas en su propio arco.

No obstante, ninguna de las premisas se cumplió. La Sele, aunque dominó en el complemento, no pudo volver a anotar y el portero costarricense del Paris Saint-Germain debió hacer otra tapada milagrosa en el tiempo de reposición para salvar al local.

El resultado no solo le da un envión motivacional a los costarricenses, sino también les permite seguir de cerca a los equipos situados en la parte de arriba del escalafón. En este momento, quedaron a un punto de Canadá, que es cuarto, ocupando el sitio que da la posibilidad de disputar un repechaje con otra confederación.

Por su parte, El Salvador sufrió un duro golpe que le saca el impulso obtenido con su anterior triunfo ante Panamá.

"Acabamos de obtener una excelente victoria, muy necesaria. Me gustaría decir que en esta eliminatoria no vamos a sufrir y vamos a clasificar dos o tres partidos antes, pero no va a ser así", dijo Ruiz.

"Hay que darle mérito a Costa Rica, en el segundo tiempo se vieron mejor. No puedo decir si me equivoqué en los cambios hasta que vea el video", dijo el timonel salvadoreño, Hugo Pérez.