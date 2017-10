Altidore y González reconocen que Estados Unidos lo hizo "muy mal"

"El problema se dio al inicio del partido, que lo hicimos mal y con un gol en contra", explicó Altidore, el delantero del Toronto FC de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS). "Eso nos ha sucedido ya otras veces, pero tuvimos la capacidad de reaccionar".

Altidore dijo que esta vez no fue así, se quedaron sin tiempo a la hora de completar la remontada.

"Tantas veces comenzamos este tipo de partidos malos, y hay veces, como sucedió hoy, que no hay tiempo para cerrar la remontada", valoró Altidore. "Si a lo anterior, añadimos que no hicimos una buena defensa ante tipo de equipos que pelean cada balón, entonces ahí está el resultado".

Al margen de quedar eliminados del Mundial, Altidore dijo que era también el momento de trabajar duro de cara a buscar nuevos jugadores con talento y volver a la competición siendo mucho más fuertes.

"Esa debe ser nuestra meta, la de recuperarnos de la decepción que ahora tenemos todos los jugadores, y seguir por el camino de la lucha con el convencimiento que vamos a ser mejores.

Sin embargo, en el caso del veterano centrocampista internacional Clint Dempsey, de 34 años, perdió la oportunidad de jugar el cuarto mundial como profesional y su etapa dentro de la selección llegó al final.

Mientras otro de los jugadores protagonistas del partido ante Trinidad y Tobago y en su caso negativo fue el defensa central de origen mexicano Omar González, que fue el autor del primer gol del equipo caribeño al marcar en propia meta al minuto 17 de iniciarse el encuentro cuando intentó despejar un centro del ataque rival.

"Creo que es el peor día de mi carrera profesional y no tengo palabras para expresar lo que siente", declaró González al concluir el partido. "No lo puedo creer que no vamos a ir a Rusia".

Pero esa es la dura realidad con la que tiene que enfrentarse el equipo de las Barras y las Estrellas después de haber llegado al partido como gran favorito de conseguir el tercer boleto directo del Hexagonal de la Concacaf al tener 12 puntos, dos más que Panamá y Honduras, que luego iban a ganar por 2-1 y 3-2 a Costa Rica y México, respectivamente.

"La verdad es que hoy no jugamos bien, no pudimos acercarnos a ellos, nada salió bien para nosotros y estoy muy triste", agregó Gonzalez.

Por su parte, Michael Bradley, el capitán de Estados Unidos, reconoció como el resto de los compañeros que el haber recibido el gol en propia puerta les "mató" y cuando quisieron reaccionar tal vez les faltó fuerzas.

"Creo que eso fue lo que sucedió, nos venimos abajo con el gol, el segundo de ellos fue un gran disparo, difícil de atajar para el portero, y luego nos faltó energía e inspiración a la hora de completar la remontada", destacó Bradley. "Debemos pasar página lo antes posible de esta eliminación y trabajar con más entusiasmo de cara al futuro".

Bradley reconoció que el no haber conseguido algunos puntos importantes fuera de su campo eso fue lo que al final también les paso factura y que le costase la eliminación, que nadie se esperaba porque tenían el optimismo de alcanzar el octavo Mundial consecutivo.