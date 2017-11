Tras eliminación de Italia, Ventura dice que no sabe si renuncia

El director técnico italiano Gian Piero Ventura dijo este lunes tras la eliminación de su equipo del Mundial 2018 que de momento no había renunciado al cargo, agregando que examinará la situación junto al presidente de la federación Carlo Tavecchio.

"¿La renuncia? No lo sé. Hay una infinidad de cosas por evaluar. Vamos a ver y a evaluar esas cosas. Aún no lo he hablado con el presidente", dijo en rueda de prensa.

"No depende de mí, no estoy de ánimo para afrontar esa pregunta. Nos vamos a ver, diré lo que tenga para decir, y escucharé. Todo lo que resulte será aceptado", respondió, tras otra pregunta sobre una eventual salida del cargo en el futuro.

"El resultado es terrible. Hubo una voluntad feroz pero el fútbol es así y yo lo sé aceptar. Estoy orgulloso de haber formado parte de ese grupo y de haber trabajado con grandes campeones y otros a los que les deseo convertirse" en campeones, agregó Ventura, cuyo futuro al frente de la selección italiana parece estar seriamente comprometido.

"Cuando se obtienen resultados, el mérito del técnico importa poco. Cuando no los hay, él es el responsable. Es lo habitual", afirmó.

El error principal es haber jugado dos partidos sin sufrir casi ataques "pero haber perdido 1-0 sin atinar a meter siquiera un solo gol".

Interrogado sobre la posibilidad de presentar excusas a los italianos, Ventura contestó: "si, por supuesto. Disculpas por los resultados, no por el compromiso, la voluntad y todo lo demás, pero por el resultado, que es lo más importante, sí".