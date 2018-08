Diez días para un fichaje y aligerar plantilla

Las oficinas del Santiago Bernabéu son punto de encuentro de representantes y operaciones que están en la recta final. Tras la salida de Martin Odegaard, que regresa de nuevo cedido a Holanda para recalar estar temporada en el Vitesse, el Real Madrid busca acomodo a más jugadores.

La portería es la demarcación donde Julen Lopetegui cuenta con más efectivos, hasta cinco guardametas, de los que solo pueden quedarse tres. Cuenta con dos de los considerados entre los mejores del mundo, Keylor Navas y el recién fichado Thibaut Courtois, y en función de lo que ocurra con Kiko Casilla se decidirá el resto.

Lopetegui charló con Casilla para hacerle ver el bajón de escalón tras el fichaje de Courtois. Sus representantes buscan un nuevo destino, lo que dejaría el papel de tercer portero a Andriy Lunin o Luca Zidane. En la casa blanca se medita la opción de que Lunin crezca cedido en un equipo español, mientras que Luca si sale sería para no regresar.

En el capítulo de cesiones, el Real Madrid estudia propuestas para Marcos Llorente, Raúl de Tomás y Borja Mayoral. Ven con recelo salidas a clubes de entidad españoles, por el deseo de estos de opción de compra a final de campaña.

La confianza de Lopetegui en el uruguayo Fede Valverde puede cambiar el rumbo marcado con Marcos Llorente, que tenía decidido quedarse en el Real Madrid.

En el caso de los delanteros centros pese a que De Tomás y Mayoral esperaban salir del club madridista para ser importantes en clubes de Primera y crecer con minutos, el Real Madrid les pidió que esperasen hasta los últimos días de mercado. A la espera de que pueda llegar un 9, uno de los dos saldrá con total seguridad. El Rayo Vallecano quiere a ambos. Allí triunfó De Tomás en Segunda. En el caso de Mayoral tiene ofertas de equipos españoles que jugarán competición europea.

Si el Real Madrid no busca en el mercado un sustituto de Marcelo, no cuenta con Fabio Coentrao, el canterano Sergio Reguilón convenció a Lopetegui para tener ficha del primer equipo. El centro del campo y un 9 son las demarcaciones que estudia la directiva madridista reforzar en los últimos días de mercado. Desde el club siguen lanzando el mismo mensaje y aseguran que no habrá ningún fichaje de relumbrón.