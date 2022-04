La policía ha tenido que acudir a la casa del defensa del Manchester United después de que el jugador denunciara que recibió por correo electrónico una amenaza de bomba en su domicilio.

El defensa de la selección inglesa, en las últimas horas ha recibido un sin número de amenazas, todo está a raíz de las pésimas actuaciones que el defensa ha mostrado en los últimos partidos disputados con los “ Red Devil”, en redes lo señalan como el factor clave de las derrotas del United.

Maguire ha sido señalado por compañeros en el vestidor debido a que muchas jugadas donde se ve involucrado el equipo ha encajado goles, sumándole que ha tenido jugadas nefastas donde termina golpeando a sus compañeros de equipo ( Cristiano Ronaldo y Paul Pogba).

In today's episode of The Life Of Harry Maguire, he backheeled Paul Pogba in the head. pic.twitter.com/ecgBCr1pXC