Por Carlos Figueroa Jaramillo



El jugador costarricense Francisco Calvo señaló este martes en zona mixta que quieren ser una defensa sólida en el partido que jugarán el próximo jueves 27 de enero ante Panamá.

El zaguero sabe que no pueden dejar escapar puntos en casa y más ante un rival directo.

Al consultarle sobre la importancia de enfrentar a viejos conocidos como Gabriel Torres, Freddy Góndola y Rolando Blackburn, el zaguero central señaló: "Es bueno, los tres han pasado por la Liga tica, los conocemos, hemos jugado contra ellos en selección, en clubes, hay que tenerlos cerca, referenciados y hostigarlos en todo momento. He sido compañero de Blackburn".

Calvo, quien está cerca de firmar contrato con el San José de la MLS, llega faltó de ritmo de juego al compromiso.

"No he dejado de entrenar en ningún momento. Tratando de entrenar y mantenerme con ritmo, el ritmo de partido es diferente, pero me siento capacitado".

El jugador analizó la importancia del duelo: "Sabemos lo que significa el partido, va a definir muchísimo. Seremos una selección compacta que no dará espacios. Panamá es una selección que juega bien al fútbol y hay que ser inteligente. Da lo mismo ganar 1-0 o 5-0. El gol puede caer en el primer minuto a los 90.

Por último, consideró que en Costa Rica han manejado bien el tema del Covid y para ganarles en casa, los rivales tienen que sufrir.

Para el zaguero, es importante que puedan sacar 7 puntos en esta triple fecha eliminatoria.