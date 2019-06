Lo que no sabías de Wilmar Barrios, una historia de superación del volante 5 colombiano

Wilmar Barrios nació en Cartagena de Indias un 16 de octubre de 1993 viviendo en distintos lugares populares de la ciudad amurallada, Wilmar como todo niño, tenía el sueño de jugar al fútbol y así sacar a su familia adelante.

“Tenía un sueño, una ilusión, que era llegar a ser profesional, con la única meta que tenía que era comprarle una casa a mi madre, y sacarla del barrio donde me crié. Crecí con eso, empecé a entrenar y jugar con esa ilusión, ese sueño, empecé a buscar y con el tiempo las cosas se fueron dando”.

Pero antes de eso Wilmar tuvo una infancia difícil, fue criado por su abuela Cecilia debido a que su padre los abandonó para tener otra familia y su madre se mudó a Venezuela.

La abuela Cecilia lo tuvo que criar al borde de la Ciénaga de la Vírgen, donde están las peores condiciones de pobreza.

"El que quiere, puede. Yo me enfoqué en lo mío, el balón. Me crié y en un barrio donde se vive en condiciones difíciles pude salir adelante. Hay violencia, matanzas. Muchas veces quedé en medio de tiroteos y la tentación de la delincuencia siempre estuvo. Y siempre estaba la droga". Señala el propio Barrios.

El fútbol fue su escape sin dudas, jugando en una canchita, playón polvoriento y sin marcar, descalzo en la mayoría de las veces y con la necesidad de pedir zapatillas prestadas para poder jugar al fútbol.

Por medio del colegio llegó a formar parte de un programa social llamado Comfenalco, encargado de organizar actividades para los jóvenes del barrio. Pero tenía un serio problema, la familia no le sobraba dinero para enviarlo a las prácticas, debido a que la cancha le quedaba muy lejos.

"No teníamos para mandarlo a practicar y le agarraban berrinches. Lloraba y lloraba y debíamos salir a buscar dinero. Le dabas lo justo y arrancaba", explicó su tío Richard. Pero cuando no aparecía ese dinero, Barrios se las ingeniaba para conseguirlo. Llenaba bolsas de plástico con agua para congelarlas y vender hielo en las calles.

“Muchas veces me iba caminando al entrenamiento; y eso que en Cali también fue duro, porque era una distancia más larga. Pero en Cartagena muchas veces me hacía lo de los buses vendiendo hielo: lo empacaba en bolsitas y lo vendía a 100 pesos; así me cuadraba para los pasajes”, destaca el propio Wilmar.

De Comfenalco pasó a Ciclones, una academia. Tras transformarse de un típico 10 al clásico 5, pasó a Ciclones de Cali, donde se encontraban los proyectos más prometedores. Sin embargo, le costó adaptarse y decidió volverse.

Pero ese paso atrás se transformó en un envión para tomar carrera y convertirse en lo que es hoy en día. Tucho Ortiz, un cazatalentos de Deportes Tolima, lo encontró y se obnubiló con ese joven de 16 años. Pese a su corta edad, se hizo patrón en el club y dio una vuelta olímpica.

Barrios jugó con Boca Juniors del 2016 hasta el 2018 donde se ganó el amor y cariño de la hinchada xeneize.

Wilmar Barrios llegó en el último mercado de fichajes al Zenit de Rusia y ha tenido continuidad en uno de los equipos más importantes de ese país. Si bien mucho se especuló sobre posibles ofertas de las principales ligas de Europa, su llegada a ese país sorprendió a todos, pero igual se ha adaptado con facilidad.

En esta Copa América, el volante colombiano ha mantenido un nivel óptimo en sus dos partidos, poniendo a soñar a los fanáticos de la selección Colombia para quedarse con el título continental.