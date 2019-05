Tabárez esperanzado en recuperar a Suárez para la Copa América

"Pienso que sí, tengo la esperanza de que sí", respondió Tabárez en rueda de prensa consultado sobre la posibilidad de que el goleador histórico de la selección uruguaya llegue en forma para el certamen continental.

"Nos tiene informados permanentemente a través de videos y fotografías" y "todo lo que dependa de él lo va a poner en función de estar a pleno", sostuvo el veterano entrenador de 72 años.

"No me quiero adelantar porque las lesiones son por circunstancias y no por voluntad de los jugadores", pero Suárez es "muy profesional y tiene antecedentes buenos en otro tipo de recuperación", dijo el estratega en el Complejo Celeste, donde desde este viernes entrena el combinado uruguayo de cara al certamen que se disputará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio.

El DT dijo que Suárez es una pieza "importante" para su equipo, y recordó al mismo tiempo que han habido nuevas incorporaciones sobre todo en el sector central de la 'celeste', con "jugadores muy prometedores" en materia de "posesión de pelota y defendiendo".

El delantero del FC Barcelona debía estar "entre cuatro y seis semanas de baja" tras una operación de rodilla, según anunció su club el 10 de mayo.

Tabárez enfatizó además la importancia histórica que la Copa América tiene para el fútbol de Uruguay, el país más ganador de esta competencia, con 15 títulos.

"La Copa América tiene que ver con la historia del fútbol uruguayo, lo sabemos y le damos significación. Hay que hacer las cosas que pueden llevar a ganar que dependan de nosotros", resaltó el estratega con más partidos al frente de una selección nacional en la historia del balompié.

Uruguay entrena de cara al certamen en Brasil y contará con su plantel completo recién el martes. El miércoles próximo Tabárez dará a conocer a los 23 convocados y se develará si Suárez formará parte de la lista final.

El 7 de junio Uruguay jugará un amistoso de despedida ante Panamá en Montevideo.

El entrenador de la selección uruguaya, Oscar Tabárez, durante una conferencia de prensa en el Complejo Uruguay Celeste, en Canelones, Uruguay, 24 de mayo de 2019