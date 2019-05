Neymar debe unirse el sábado a la concentración de Brasil para la Copa América

"Llegará mañana [sábado] entre las 11H00 y mediodía (entre 14H00 y 15H00 GMT)", explicó el encargado de comunicación de la CBF en el centro de entrenamiento de la Granja Comary -situado en Teresópolis, a unos 90 km de Rio de Janeiro-, donde la 'Canarinha' arrancó el miércoles su preparación.

La CBF no reveló el motivo por el que el atacante se presentará más pronto de lo esperado, puesto que la fecha inicial prevista para su llegada era el martes próximo.

Este jueves, Neymar no estuvo en la sesión de entrenamiento del Paris Saint-Germain abierta a la prensa, al contrario que sus compañeros de equipo Marquinhos y Thiago Silva, igualmente convocados por la selección.

Cuando los periodistas preguntaron al entrenador del PSG, Thomas Tuchel, si Neymar había sido dispensado de la práctica, el técnico alemán respondió: "No por mí".

"No es algo deportivo, no me corresponde la decisión de darle permiso o no", añadió el DT.

Neymar no puede participar en el último encuentro de la temporada del PSG, este viernes contra el Reims, porque debe purgar su segundo partido de suspensión, de tres, por haber golpeado a un espectador que le provocaba tras la final de la Copa de Francia perdida contra Rennes.

El anuncio de su llegada anticipada a la concentración de Brasil fue muy bien acogido por los jugadores que ya comenzaron su preparación para la Copa América, que la Canarinha acogerá del 14 de junio al 7 de julio.

"Neymar es nuestro mejor jugador, es siempre muy bueno estar con él en la selección y espero que pueda ayudarnos mucho en esta Copa América, porque tiene mucha experiencia y nos trae también mucha alegría", valoró el arquero del Manchester City Ederson.

"Es muy bueno también para los entrenamientos, porque da un poco más de calidad", declaró de su lado el atacante del Everton Richarlison.

Brasil comenzó su preparación con los efectivos reducidos, ya que solo ocho de los 23 convocados llegaron en los tres primeros días. El último, el centrocampista del Nápoles Allan, se incorporó el viernes por la mañana.

El arquero Alisson y el delantero Roberto Firmino, quienes jugarán con el Liverpool la final de la Liga de Campeones el 1 de junio, serán los últimos en unirse a la concentración.