Moreno Martins se retracta de culpar a la Conmebol por contagios de covid-19

"Lo expresado en ese posteo no ha sido una declaración textual que haya dado personalmente, razón por la cual no ha sido mi intención generar una polémica, ofender o cuestionar a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ni a sus autoridades", dijo el goleador histórico de Bolivia en la misma cuenta en un mensaje difundido la noche del miércoles.

Según Moreno Martins, actual goleador de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022, la "preocupación" por contagiarse de coronavirus "fue interpretada de manera incorrecta" por quienes se encargan de hacer sus comunicaciones públicas.

"Han sido días muy difíciles para todos y con mucha presión luego de los partidos de la eliminatoria, y dentro de ese escenario ha ocurrido todo esto", agregó el ariete del Cruzeiro.

El artillero, que cumplirá 33 años mañana, viernes, causó revuelo el martes por un mensaje en una historia en Instagram, en la que acusaba a la Conmebol por los contagios de covid-19 durante el torneo.

"Gracias a ustedes de Conmebol por esto. Toda la culpa es totalmente de ustedes!!!", escribió luego de que la autoridad sanitaria de Brasil reportara medio centenar de casos de coronavirus vinculados a la Copa.

"Si se muere una persona que van hacer ustedes??? Lo que les importa solamente es el DINERO. La vida del jugador no vale nada???", agregó en la publicación que luego retiró.

Moreno Martins, en el comunicado del miércoles, valoró el "esfuerzo" de la Conmebol para organizar la Copa América tras las renuncias de Colombia, en medio de protestas antigubernamentales que dejan decenas de muertos desde hace mes y medio, y Argentina, por la crisis sanitaria por la pandemia, como co-organizadores.

"Nada me hacía más ilusión que seguir compitiendo con La Verde en la Copa América (...) pero al arribar a Brasil mis test han dado positivo. Por ahora, el curso de esta enfermedad no me permite tener certeza sobre los tiempos de regreso", remarcó.

Bolivia, que perdió 3-1 el domingo ante Paraguay en el debut, disputará este viernes ante Chile su segundo partido en la Copa América 2021 en Cuiabá (centro).