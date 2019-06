Franco Armani, "Me descargué atajando ese penal, me saqué la bronca"

"Me descargué atajando ese penal porque fue un momento dificil para mi. Me saqué la bronca", dijo el arquero de River cuando fue consultado sobre el momento posterior del tiro de Derlis González que paró tirándose hace su izquierda e inmediatamente mandó a callar a los hinchas que acudieron al Mineirao.

Consultado sobre la decisión firme de tirarse hacia su lazo izquierdo, Armani, confesó: "Lo había estudiado, porque siempre hacemos lo mismo con los rivales y tenía claro que lo iba a patear ahí. Los pateadores nos esperan y entonces también esperé yo".

Sobre el foul que hizo en el primer tiempo y en el que el árbitro podía haberlo expulsado, el de Casilda, explicó: "No creo que fuera para roja, fue fuerte y trabamos, aunque yo le di a la pelota, no fui a lastimarlo". Sobre el futuro en el grupo y de cara al partido ante Qatar, comentó: "Esta vez buscamos para hacer el segundo gol y no se nos dio, pero clasificaremos, no tengo dudas".