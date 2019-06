Everton, un 'rara avis' en una Seleçao de Brasil multinacional

Además de Everton, apodado el 'Cebollita', sólo el tercer arquero Cassio Ramos y el lateral suplente Fagner, ambos jugadores del Corinthians, forman ese grupo casi en extinción de internacionales de la Canarinha que no han abandonado su país para buscar la gloria y el dinero lejos de casa.

A diferencia de estos dos, cuyo papel parece residual en los planes de Tite, el habilidoso Everton Sousa Soares, de 23 años y jugador de Gremio, sí puede tener un rol de protagonista, como demostró en el partido inaugural de la Copa América contra Bolivia, cuando a los cuatro minutos después de ingresar en la cancha del Morumbí anotó un gol con un disparo colocado para cerrar el triunfo local (3-0).

Con Neymar fuera de la Copa América por lesión, Tite prefirió para el primer partido colocar a David Neres para percutir por la banda izquierda y pese a que el jugador del Ajax, una de las revelaciones de la temporada en Europa, no desentonó, la actuación de Everton en poco más de 10 minutos podría abrirle las puertas a la titularidad frente a Venezuela, el martes en Salvador.

El apodo de 'Cebollita' no le viene dado por el hecho de que haga llorar a los defensas, sino por su parecido con un personaje de dibujos animados muy popular en Brasil que tiene su mismo corte de pelo: una mata de cabello en la parte superior del cráneo, completamente afeitado.

En un país que sueña con ídolos locales -que no dejen el país por Europa nada más acabar la adolescencia-, ya están acostumbrados a sus gambetas y goles, pero Everton es relativamente desconocido para lo que no siguen habitualmente el campeonato brasileño. Aunque no es el caso de los grandes clubes europeos, con algunos de ellos, como el Manchester City, siguiendo a esta promesa, según la prensa.

Originario del estado pobre de Ceará (nordeste), Everton debutó como profesional con Gremio en 2014 y se ha forjado un destacado palmarés con este club del sur del país, ganando la Copa de Brasil en 2016 y la copa Libertadores el año siguiente.

"Descaro"

"Everton tiene que ser titular con la Seleçao", reclama Juca Kfouri, uno de los cronistas más reputados de Brasil, en una columna del diario Folha de Sao Paulo, tras su actuación frente a Bolivia.

"Hay que tener valentía para alinear a los que juegan la pelota con descaro", añadió, visiblemente molesto por el pobre debut del equipo de Tite en la Copa América, sobre todo tras una pobre primera parte que mereció los abucheos del público paulista.

El tanto fue una de las jugadas características de 'Cebollita': arranque desde la banda izquierda, cambio de ritmo hacia el centro, un regate para deshacerse de dos defensas y una rosca colocada al palo.

"Es una de mis típicas acciones (...) Encadené dos regates y disparé duro, sin dar opción al arquero", explicó tras el partido al canal TV Globo.

Llamado por Tite por primera vez tras el Mundial de Rusia-2018, Everton encarna el rejuvenecimiento del ataque brasileño, con Neres y Richarlison, ambos de 22 años.

"Impaciencia"

Pese a que hasta ahora sólo ha disputado siete partidos con la Seleçao, ninguno completo, Everton admitió que ya estaba impaciente por festejar su primer gol con la Canarinha: "Tenía muchas ganar de marcar este primer gol, me presionaba por no marcar y comenzaba a estar impaciente".

Una vez que ya se ha sacado este peso de sus hombros, son los hinchas de Gremio lo que comienzan a estar preocupados por la posibilidad de que sus destacadas actuaciones puedan hacer inevitable un pase a Europa. Tras el partido contra Bolivia, la cuenta oficial del Manchester City en Twitter publicó una foto de sus jugadores brasileños, Fernandinho y Gabriel Jesus... junto a Everton.

"Everton no está en venta", reaccionó un internauta, al tiempo que otro proponía un acuerdo al campeón de la Premier League: "Agüero + 50 millones de euros y se puede empezar a hablar".

Bromas aparte, Gremio renovó el contrato al jugador hasta 2022, con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. No parece una cantidad excesiva en el enloquecido 'mercato' europeo.