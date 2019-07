Everton dice que final ante Perú será totalmente diferente a partido anterior

El atacante Everton afirmó este jueves que la selección brasileña no puede sentirse favorita en la final de la Copa América frente a Perú por haber goleado a los peruanos por 5-0 en la fase de grupos debido a que el partido del domingo en el Maracaná será totalmente diferente.

"Es importante tener confianza y más cuando vas a enfrentar un adversario al que ya le ganaste, pero tienes que saber que será un partido totalmente diferente", aseguró el extremo del club Gremio en declaraciones a periodistas en el centro de entrenamiento en que Brasil se prepara desde anoche para la final.

"El adversario va a venir con más cuidado, introdujo algunas alteraciones, viene haciendo una gran competición y creció en el momento preciso y por eso, con los pies en el piso, tienes que saber que será una guerra de verdad, un juego que se definirá en los mínimos detalles y que tenemos que estar muy bien preparados para ello", agregó.

Agregó que hace muchos años que en el fútbol no hay favoritos y que actualmente son "once contra once" y hay que hacer méritos para vencer un partido.

Dijo igualmente que considera "muy peligroso" que Brasil entre al Maracaná creyendo que es favorito y sin ninguna responsabilidad.

"Tenemos que estar bien concentrados y preparados para que eso no nos perjudique en el partido", afirmó.

En su opinión, si no hay favoritos, no puede haber sorpresas si Perú sale con el título del Maracaná "porque ellos también tienen calidad y van a disputar un partido totalmente diferente al primero" y que se definirá en los detalles.

El jugador del Gremio dijo que no importa si él u otro de sus compañeros anota el gol del título el domingo en el Maracaná o quien sale goleador de la Copa América ya que lo que importa es el título.

"Es bueno hacer gol pero lo importante es el título. No importa quién lo haga, puede ser Alisson, el portero, eso no importa, lo que importa es el resultado final y ser campeones", afirmó el delantero en sus declaraciones en la Granja Comary, el centro de entrenamiento que Brasil tiene en Teresópolis, ciudad serrana a 98 kilómetros de Río de Janeiro, en donde se concentró desde la noche del miércoles.

Everton, que fue uno de los mejores jugadores en el partido en que Brasil goleó a Perú, afirmó que los jugadores de la selección brasileña pudieron ver algunas partes del partido del miércoles en que los peruanos derrotaron por 3-0 a los chilenos y que consideraron el resultado sorprendente.

"Por eso es que en el fútbol hoy en día no puedes decir que hay favoritos. Nos sorprendió y, desde el momento en que vimos que Perú podía resultar vencedor, comenzamos a analizar mejor el que sería nuestro rival para poder concentrarnos en nuestros entrenamientos", dijo.

Agregó que su mayor deseo en el momento en que disputa su primero torneo oficial con la camisa de la selección es conquistar un título que le permita a los jugadores de la selección quedar marcados en la historia.

EFE.