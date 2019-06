'El Bolillo' Gómez confirma a Antonio Valencia como titular en Ecuador

"No tiene ningún problema, está tranquilo, bastante bien", dijo Gómez en conferencia de prensa en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, sede del compromiso del domingo.

Después de una temporada lastrada por las lesiones en el Manchester United, club en el que no seguirá, Valencia fue incluido en el listado de Ecuador para la Copa América, a los 33 años, aunque el director técnico emprende una reconstrucción con vistas a la clasificatoria del Mundial de Catar-2022.

'El Bolillo' Gómez anunció su formación, incluyendo variantes para dar mayor respaldo a su referencia en punta: Enner Valencia.

Listó a Alexander Domínguez, José Quintero, Gabriel Achilier, Arturo Mina, Béder Caicedo, Antonio Valencia, Jefferson Intiago, Jefferson Orejuela, Ayrton Preciado, Ángel Mena y Enner Valencia.

El seleccionador habló en particular de Mena: "Anda en excelente nivel" y "nos va a ayudar mucho".

En cuanto a Uruguay y su dupla de goleadores, Luis Suárez y Edinson Cavani, Gómez negó especial preocupación con ellos, aunque reconoce su gran nivel.

"No es un irrespeto lo que voy a decir: he enfrentado a jugadores en otras épocas como Ronaldo, Ronaldinho (...) me ha tocado enfrentar equipos de (Lionel) Messi (...) y siempre me he preocupado que mi equipo marque el balón más que marcar las capacidades de los contrarios", apuntó.

Uruguay es "un candidato al título", dijo el estratega, pero su aspiración es sacar un buen resultado este domingo en el Mineirao.

Gómez insistió en la idea de "tener un buen trato con el balón", aunque "a veces no sale".

AFP.