A 80 días de las copas América y Oro las selecciones alternan luces y sombras

La última puesta a punto se produjo hoy, a exactos 80 días del 14 de junio, día en que comienza la Copa América, que reunirá en Brasil a las diez selecciones de la Conmebol y las de dos países invitados: Catar y Japón.

Las doce selecciones participantes tendrán, a lo sumo, dos partidos de preparación más, pero ya con sus plantillas definidas, es decir, sin margen para más experimentos.

Con igual intensidad vivieron los partidos de preparación jugados entre el viernes y este martes las selecciones de la Concacaf, pues en fechas casi idénticas a las de la Copa América dieciséis países tomarán parte en suelo estadounidense de la decimoquinta versión de la Copa Oro.

Este torneo, comenzará el 15 de junio y terminará el mismo 7 de julio que se dirimirá la Copa América.

ARGENTINA: DESPUÉS DE LA TORMENTA, LA CALMA

La inesperada caída de Argentina ante Venezuela por 3-1 resultó ser una película de terror en el análisis de Diego Maradona y desde otra perspectiva, un triste regreso a la selección de Lionel Messi, que ha prometido jugar la Copa América de Brasil.

Cuatro días después el semblante cambió en las filas de la Albiceleste, que sin Messi debido a un problema muscular, se impuso en un deslucido partido a Marruecos y al terrible viento en Tánger con un solitario gol a los 82 minutos del ariete del Atlético de Madrid Ángel Correa.

El partido contra los Leones del Atlas nada tuvo de amistoso y pocas luces arrojó sobre la real dimensión de Argentina.

A simple vista, terminar con la portería en cero es muestra de una mejoría en defensa y deja para el debate quién será el titular del puesto entre los tres palos: ¿el de River Plate Franco Armani, que sufrió los tres de la Vinotinto, o del de Boca Juniors Esteban Andrada, que atajó poco más de una hora?

Lionel Scaloni, el seleccionador interino, quiso mostrarse optimista con lo que vio el martes y al ser consultado por la Copa América que comenzará el 14 de junio afirmó: "Si saltamos el partido de Venezuela, digamos que bien".

BOLIVIA: DOS DERROTAS POR LA MÍNIMA Y MÁXIMAS PREOCUPACIONES

El saldo en rojo de este martes en Kobe ante Japón fue el mismo 1-0 del viernes en Ulsán ante Corea del Sur.

Quedó claro en esta programación de partidos amistosos que los pupilos de Eduardo Villegas se arman para sufrir y resistir, pero resta por mantener la concentración en el último cuarto de hora ya que ante Japón hoy todo el trabajo se fue por la borda a los 75 minutos y cuatro días antes, Corea del Sur celebró a los 86.

La selección boliviana este martes salió con siete cambios en comparación con el equipo que enfrentó a los surcoreanos. Incluso no jugaron con líneas tan retrasadas, pero el gol, tarea encomendada al ariete del Puebla mexicano Alejandro 'Chumasteiger' Chumacero, sigue siendo una asignatura pendiente.

BRASIL: EL ANFITRIÓN DE LA COPA AMÉRICA MUESTRA SUS CREDENCIALES

Afortunadamente existen los segundos tiempos.

Después de una primera fase que encendió las alarmas, con groseros errores ofensivos que dejaron en evidencia al mediocentro madridista Casemiro y al central del PSG Marquinhos, Tite organizó las líneas y con jóvenes valores emprendió una vigorosa remontada sobre República Checa hasta ganar por 1-3 con un doblete de Gabriel Jesús y un tanto de Roberto Firmino.

En algo más de 45 minutos la Canarinha demostró que tiene recursos para rebelarse contra la abulia que por momentos parece tomar cuenta del colectivo.

Pero nada que parezca quitar el sueño a Tite, ni siquiera el inesperado 1-1 del sábado con Panamá.

Esto porque el gol del capitán Adolfo Machado, que neutralizó el marcado poco antes por Lucas Paquetá, se dio en una discreta posición adelantada que por lo mismo disculpa el fallo del árbitro y exculpa a la defensa brasileña.

Contra Panamá la Canarinha jugó mal y empató, a pesar de cerrar el partido en Oporto con el 78 por ciento de la posesión del balón, 12 tiros de esquina y 17 remates a la portería.

CHILE: PÁLIDO SEMBLANTE Y UN TÉCNICO QUE PIERDE SUSTENTO

Al entrenador colombiano Reinaldo Rueda parece que se le está cerrando el campo de maniobra. Tras la derrota sin atenuantes del viernes ante México por 3-1, hoy ante Estados Unidos sacó un 1-1, dio señales de mejora, pero aún no está para echar cohetes.

Rueda, exseleccionador de Ecuador, Honduras y Colombia ha ensayado de todo con jugadores que no tenían antecedentes en la absoluta pero a dos meses y catorce días para el comienzo de la Copa América no da señales de tener un once definido.

Óscar Opazo salvó los muebles que parecían naufragar en Houston con potente remate de zurda apenas 5 minutos después del tanto de Christian Pulisic.

Dos golazos en un partido que después resultó intrascendente: el equipo de las Barras y las Estrellas maniatado, a la espera de salir en contragolpe; y Chile con el dominio del balón pero inofensivo por la falta de mordiente de Esteban Pavez, Charles Aránguiz, Arturo Vidal y Diego Valdés para alimentar a Mauricio Isla y Opazo.

COLOMBIA: QUEIROZ GANÓ EN EL DEBUT Y PERDIÓ EN LA SEGUNDA SALIDA

En el año 1 DP (Después de Pekerman), el portugués Carlos Queiroz llegó a la selección Colombia en la punta de los pies, para mostrar que no pretendía echar por tierra el trabajo de seis temporadas de 'don José', como cariñosamente fue llamado el entrenador argentino.

Una victoria por 0-1 sobre Japón con gol de penalti de Falcao, y una derrota por 2-1 constituyen el saldo de un equipo cafetero que mostró luces individuales y sombras colectivas en defensa, pero ilusiona con jóvenes figuras de cara a la Copa América.

Queiroz, que nunca había perdido con Corea del Sur, este martes en Seúl también debió sufrir la pérdida por lesión del central Yerry Mina, que volvía del dique seco en una temporada con Everton para el olvido, como también resultó el debut del guardameta del Banfield Iván Arboleda, cómplice en los dos goles de los locales.

Y si bien Colombia sigue bajo la tutela de Falcao y James, encontró tranquilidad en el portero Camilo Vargas, figura ante Japón, y el central del Totteham Dávinson Sánchez, así como frescura en los laterales Luis Manuel Orejuela y Cristian Borja y los extremos 'Lucho' Díaz y Sebastián Villa.

COSTA RICA: FULLER SALE AL RESCATE DE MATOSAS

Un gol de Keysher Fuller antes de la media hora bastó hoy a Costa Rica para derrotar por 1-0 en el Estadio Nacional de San José a Jamaica en el tercer partido como seleccionador entrenador uruguayo Gustavo Matosas.

El remate de pierna derecha del lateral de 24 años concluyó una vistosa jugada colectiva conducida por el extremo zurdo Joel Campbell, de los Tigres mexicanos.

El toque vertical y la marcha en bloque al ataque son dos de los argumentos futbolísticos que Matosas quiere tornar como marca de la casa tica, aunque su prédica había quedado eclipsada por dos anteriores derrotas ante Estados Unidos y Guatemala.

ECUADOR: ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS HIEREN A LA TRI

En el primer partido bajo la dirección del entrenador uruguayo Fabián Coito, Honduras arrancó un empate sin goles a Ecuador y extendió el mal momento de las relaciones entre el entrenador colombiano Hernán Darío Gómez y los seguidores de la Tri.

Ángel Mena, Renato Ibarra y Leonardo Campana chocaron una y otra vez con el rocoso sistema defensivo implantado por Coito, y que hizo ver a Ecuador como una formación chata y sin ideas.

Ecuador, que en el primer partido amistoso cayó en el último suspiro por 1-0 ante Estados Unidos, ha quedado en la mitad de un agrio debate entre la prensa y Gómez, quien anunció que a la Copa América pretende ir a aprender con sus jugadores.

Ante la reacción negativa que produjeron sus palabras, el controvertido entrenador colombiano tiró de ironía horas antes del partido en el Red Bull Arena al prometer que Ecuador viajaría a Brasil "a ganar la Copa América".

ESTADOS UNIDOS: BERHALTER COMIENZA A HACER CAMINO

La razón del cambio del equipo de las Barras y las Estrellas no está en la cancha. Se encuentra en el banco. Gregg Berhalter necesitó tres partidos para escribir una pequeña gran historia.

Con el triunfo por 1-0 sobre Ecuador el pasado jueves en Orlando (Florida), se convirtió en el segundo seleccionador que comenzó su era con tres victorias en sus primeros tres partidos.

Antes lo hizo Bob Bradley, en 2007, con resonante triunfo por 2-0 sobre el más enconado rival, México. Pero Berhalter ha ido más allá pues en sus tres victorias la portería permaneció imbatible: 3-0 a Panamá, 2-0 a Costa Rica y 1-0 a Ecuador. Apenas en el cuarto partido, el de este martes contra Chile, el encuentro terminó 1-1, pero el invicto permanece.

PARAGUAY: BERIZZO VIVE UN CALVARIO DOS PARTIDOS DESPUÉS

Eduardo Berizzo llegó al banquillo de Paraguay como antídoto a una relación entre su colega colombiano Juan Carlos Osorio y Paraguay, que no llegó a tener luna de miel. Pero algo más de 180 minutos después de permanece en el banquillo, el argentino comienza a vivir una pesadilla.

Debutó con derrota ante Perú por 1-0 con un saldo discretísimo de sus jugadores y este martes resultó atropellado por México con un 4-2 que pudo haber sido más abultado de no haber sido por los goles de Hernán Pérez y Derlis González, y las atajadas de Antony Silva.

Berizzo anunció que buscará encontrar el equipo ideal a través de las rotaciones, que tantas críticas le valieron a Osorio, su antecesor. "Queremos ver a todos los jugadores. Se inicia un proceso nuevo. Queríamos estar juntos y otorgar oportunidades y minutos a la mayoría. Pueden existir rotaciones", anunció.

PERÚ: CAL Y ARENA

Un autogol de Miguel Trauco y un gol a los 91 minutos de Oscar Cerén sellaron este martes en Washington una contundente derrota de Perú ante la selección de El Salvador, que celebró como hecho inédito la conquista que rubricó con un solo remate a la puerta del rival.

El Salvador sumó su segundo partido amistoso con triunfo bajo la dirección del mexicano Carlos de los Cobos y los pupilos de Ricardo Gareca terminaron por echar tierra a la sobria exhibición del pasado viernes, cuando derrotaron por 1-0 a Paraguay.

Deudas y dudas dejó la pareja de ataque formada por Edison Flores y Yordy Reyna, aunque nuevos vientos llevaron al equipo Beto da Silva en lugar del consagrado Edison Flores y Andy Polo en sustitución de André Carrillo.

MÉXICO: 'EL TATA' MARTINO ILUSIONA AL TRI CON RUIDOSO DEBUT

Dos victorias con siete goles a favor, aunque tres en contra, y muchas variantes tácticas contiene la carta de presentación del argentino Gerardo Martino al frente de la selección mexicana.

La formación chilena sintió el rigor de lo que quiere el exseleccionador de Argentina y Paraguay al caer por 3-1 con dianas de Raúl Jiménez, Héctor Moreno e Irving Lozano el 22 de marzo en San Diego. Y hoy en Santa Clara, la Albirroja fue la víctima al caer por 4-2 con tantos de Jonathan dos Santos, Gustavo Gómez Portillo, Javier 'Chicharito' Hernández y Luis Montes Jiménez.

México no infligía cuatro goles desde 2013.

Un detalle que no debe resultar menor para los aficionados mexicanos que tanto criticaron las rotaciones del exentrenador colombiano Juan Carlos Osorio: el mediocentro del América Edson Álvarez fue el único de la lista de convocados que comenzó como titular en los dos amistosos.

URUGUAY: PREPARACIÓN DE LUJO Y CON RÉCORD DE GODÍN

Sin despeinarse los jugadores de la selección uruguaya golearon a Tailandia por 4-0 con tantos de Matías Vecino, Gastón Pereiro, Cristhian Stuani y Maxi Gómez y se alzaron por segunda vez consecutiva con la China Cup.

Para llegar a la final en el Guangxi Sports Center de Nanning, la Celeste dejó en el camino a Uzbekistán el 22 de marzo con un 3-0 moldeado con el tanto de Pereiro y un doblete de Stuani.

No hubo tiempo para sentir falta de Luis Suárez y Edinson Cavani pero sí para celebrar además el récord del central del Atlético de Madrid Diego Godín, desde hoy el que más partidos ha jugado con la selección de Uruguay, 126.

VENEZUELA: NOVENTA Y PICO MINUTOS DE FAMA, RENUNCIA, CONFUSIÓN...

La Vinotinto, que con Rafael Dudamel dedicó casi toda la segunda vuelta de las eliminatorias del Mundial a Rusia para consolidar un equipo para el futuro, goleó por 1-3 a Argentina en el Wanda Metropolitano.

Ese 22 de marzo regresaba Lionel Messi a la Albiceleste. Salomón Rondón, Jhon Murillo y Josef Martínez, de penalti, firmaron la victoria, sin antecedentes para Venezuela, en cuyas filas tuvo superlativa participación Darwin Machis, delantero del Cádiz.

Ni la derrota en el último suspiro por 2-1 ante Cataluña restó brillo y simpatía a una selección férrea en defensa y picante en ataque. No obstante, se espera el capítulo derivado de la renuncia que dejó sobre la mesa Dudamel tras el partido contra Argentina al considerar que su equipo se está convirtiendo en instrumento de la polarización política en su país.

Y mientras fútbol y política se cruzan, una anécdota insólita dejó el último amistoso al denunciar los propios jugadores que la marca deportiva italiana Givova que viste a la Vinotinto no les hizo llegar la equipación para los entrenamientos y el partido.

Así las cosas, los jugadores de la plantilla debieron entrenarse con su propia ropa y antes del compromiso en Girona salieron a comprar camisetas de color parecido al oficial, cortarles las marcas y coserles los escudos.