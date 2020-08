"No estoy contento", dice Lampard tras ser goleado en Múnich

Relacionados Bayern Múnich supera trámite contra Chelsea y confirma boleto a Lisboa

"Creo que la actuación fue correcta. No es fácil de decir después de una derrota 4-1, no estoy contento, no queríamos perder aquí", empezó el técnico inglés.

"Pero tras conceder rápidamente dos goles, nuestra reacción nos ha permitido volver al partido. Con 2-1 estábamos totalmente en el partido y hemos plantado cara a un equipo de muy alto nivel", detalló.

Tras encajar un 3-0 en Stamford Bridge a finales de febrero en el partido de ida de la eliminatoria, el Bayern se adelantó 2-0 este sábado en la vuelta.

El joven 'blue' Tammy Abraham recortó distancias pero en la segunda parte los bávaros marcaron otros dos goles para cerrar el marcador en el 4-1 definitivo.

"He visto muchas cosas positivas en el equipo, también malas que han estado presentes toda la temporada y sobre las que hay que mejorar", declaró Lampard. "Pero con 2-1 hemos estado en el partido, no hemos conseguido marcar, hemos cometido errores que les han dado goles y a este nivel eso no se perdona", concluyó.