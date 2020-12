El colombiano Jackson Martínez se retira del fútbol

El ciclo de Jackson Martínez como futbolista profesional llegó a su fin. El atacante de 34 años, que se encontraba sin equipo tras salir del Portimonense de Portugal, en donde convirtió 12 goles en dos temporadas, decidió colgar los botines de manera definitiva, según información del periodista Santy Martínez quien lo anunció en sus redes sociales.

Si bien su nombre sonó fuerte para reforzar al Deportivo Independiente Medellín, 'Cha Cha Cha', con apoyo de su familia, aceptó dar un paso al costado y buscar nuevos retos en su vida personal.

Jackson Martínez llegó al fútbol de Europa de la mano del Porto, equipo en el que tuvo tras grandes temporadas, siendo el mejor goleador de la liga portuguesa en dos ocasiones y otras distinciones individuales además de los títulos que ganó con el equipo.

Llegada al Atlético tras gran paso en Oporto

Su excelente paso por el equipo portugués llamó la atención del Atlético de Madrid, equipo que vio en él la posibilidad de llenar el vacío que había dejado Falcao García, fichándolo para la temporada 2015-16. Sin embargo, lo que parecía estaba destinado a ser un paso exitoso, terminó siendo el inicio de un calvario que culminó el pasado viernes con su retiro del fútbol profesional.

No tuvo un mal inicio con el equipo colchonero, pero jamás logró adaptarse a las peticiones del Cholo Simeone, una situación que él mismo acepta y reconoce: "Tenía un gran apoyo de la dirección, el entrenador,.. Sin embargo, las cosas empezaron a no funcionar muy bien. Lo importante es adaptarse a un estilo de juego y claramente yo no me adapté. Fue triste cuando me fui, escuchar a los compañeros decir que yo no estaba comprometido con el equipo".

La lesión que marcó su carrera

Justo en medio de su primera campaña con el Atlético sufrió una fuerte lesión en el tobillo en un partido con la Selección Colombia. Fue en el duelo elimiantorio ante Chile, cuando al minuto 83 recibió una fuerte entrada de Francisco Silva, por lo que tuvo que abandonar el campo de juego. Se le detectó un esguince de cuello de pie, lesión que le lastraría el resto de su carrera.

Tras su lesión, siguió siendo banca en el equipo colchonero, en el cual sólo logró anotar tres goles en 22 encuentros, por lo que el club decidió aceptar la oferta del Guangzhou Evergrande.

El mejor Jakcson reaparecía en China... pero

Parecía que el colombiano regresaba a su mejor forma en la Superliga China. Sin embargo, las molestias en el tobillo hicieron que no fuera constante y se tomó la decisión de operarlo a final de curso. Fue operado en 2016 en Portugal, con una tiempo de recuperación estimado de seis meses, los cuales se prolongaron a más de un año por constantes molestias y otros problemas en el tobillo de los que también tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Fue en marzo de 2018 cuando el equipo chino decidió rescindir su contrato, ya que no había jugado ni un solo partido en la temporada pasada debido a las lesiones que había sufrido en los últimos 18 meses.

Regreso a Portugal

El fútbol portugués le abriría de nuevo las puertas a Jackson Martínez, quien fue presentado como refuerzo del Portimonense. Reapareció en septiembre después de casi dos años inactivo en un partido ante el Vitoria Guimaraes, mientras que su primer gol tras casi dos años fue de penal ante el Belenenses.

Su primera campaña la termina con tres goles en nueve partidos, mientras que la segunda fue aún peor con solo una anotación registrada en 24 partidos. Tras el descenso del equipo a segunda división, el colombiano se despidió del club, dejando las puertas abiertas a un posible regreso al fútbol colombiano con el DIM.

Incluso el equipo de Medellín aseguró que regresaría el próximo año. Sin embargo, Jackson se adelantó y decidió colgar los guayos a sus 34 años de edad.

Cabe mencionar que Jackson Martínez ha decidido incursionar en el mundo de la música, la cual lleva en la sangre, no por nada se llama Jackson y le apodan 'Chachachá'.

