El colombiano Camilo Vargas acepta que le ilusiona seguir en su selección

"Es un objetivo en mi mente. Es un orgullo pertenecer a la selección y para eso se trabaja día a día; queda esperar al momento cuando las autoridades de Colombia lo expresen", dijo al referirse a la posibilidad de ser llamado para el inicio de las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.

Vargas, de 31 años, formó parte de la selección colombiana en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, y por su buen rendimiento en el Atlas es candidato a formar parte del equipo que enfrentará a Venezuela y Chile en el arranque del torneo de clasificación de la Conmebol para Catar 2022.

En una rueda de prensa en Guadalajara, occidente de México, el portero explicó que como profesional no se queda enganchado en los momentos pasados ni en el porvenir y está concentrado solo en el presente.

"El mejor momento es hoy, independientemente de los resultados, porque da la posibilidad de hacer algo para mañana. Lo que sucedió no se puede cambiar ni podemos adelantarnos a lo que sucederá", expresó.

El Atlas suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en el torneo Apertura 2020, lo cual le ha permitido al equipo subir hasta el duodécimo lugar de la tabla de posiciones, el puesto que cierra la zona de clasificación.

"Los últimos resultados no han dado un plus para seguir afrontando el torneo de la mejor manera y consolidarnos. La liguilla es la meta desde que arrancó la temporada, marcamos esa ruta y el objetivo no ha salido de la mente", agregó.

Vargas reconoció el trabajo del entrenador Diego Cocca y confió en que el equipo mantenga el crecimiento y entre en la fase decisiva del campeonato.

"Diego a venido a darnos orden defensivo, ha sido positivo ya que hemos encontrado solidez y fortalezas en nuestro juego. Esto hace que la parte de atrás se vea mejor cubierta", agregó.

Aunque Atlas enfrentará a las Chivas de Guadalajara, su rival más enconado, el 17 de octubre, y después al potente América, en la decimoquinta fecha, el sudamericano confesó que en el equipo no piensan aún en eso porque están concentrados en el siguiente compromiso.

"Para nosotros el más importante es el siguiente, contra Necaxa, para afianza lo bueno que se ha podido construir", concluyó.