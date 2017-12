Las claves de la derrota del Real Madrid en el clásico

1. UN CAMBIO DE IDENTIDAD FALLIDO DE ZIDANE.El técnico madridista dio más importancia a diseñar un sistema que frenase a Leo Messi que a mantener su identidad. La ausencia de minutos para Isco Alarcón y la titularidad de Mateo Kovacic fue un plan que fracasó. El Real Madrid ganó posesión en el primer acto, con mayor presencia en la zona de construcción, pero perdió llegadas a área rival y la victoria era obligada si quería pelear por el título ligero. La obsesión por perseguir a Messi sacó de zona al centrocampista croata e incluso le hizo realizar mal el repliegue defensivo en una acción decisiva en el primer tanto, cuando el clásico se rompió. 2. EL DESPLOME DE LA SEGUNDA MITADDe la presión alta que desfiguró a Sergio Busquets en la primera parte y le provocó cometer perdidas en el inicio de jugada, el Real Madrid pasó a retroceder metros en el segundo acto para buscar golpear con velocidad al contragolpe. Con el balón, el Barcelona creció y el equipo de Zidane empequeñeció. Ningún madridista encontró su sitio en el campo, todos corrieron tras la pelota y fueron encajando golpes en forma de goles. Solo les quedaba la casta y el orgullo para buscar una remontada que no llegó. 3. SIN PEGADA NI BENZEMA.El Real Madrid de Zidane ha pasado de marcar en todos los partidos de sus competiciones de la pasada temporada, establecer un nuevo récord de encuentros consecutivos marcando, a firmar en el clásico su cuarto encuentro con la pólvora mojada incapaz de hacer un solo gol. Cristiano Ronaldo lo intentó de todas las maneras posibles pero cuando no se topó con Ter Stegen disparó al aire la acción más clara para marcar. Karim Benzema solo dejó un remate y extendiendo su mala puntería lo estrelló contra un poste. Su aportación al partido fue tan intrascendente, que acabó con la paciencia del madridismo y se llevó las mayores pitadas. Dos goles en lo que va de Liga le dejan señalado y a su técnico sin argumentos de defensa. 4. KEYLOR NAVAS SALVADOR SIN ESTABILIDAD DEFENSIVA.A días de que llegue un portero como Kepa que aumente la competencia para ser titular en la portería del Real Madrid, Keylor Navas volvió a dejar una reivindicación personal siendo el mejor de su equipo. Encajó tres goles de los once remates a puerta que recibió, ante los que respondió con brillantez a dos de Paulinho en la primera parte y examinado por Messi en la segunda. Acabó siendo víctima de los desajustes defensivos de su equipo, que con 14 tantos en contra en Liga, está lejos de los 7 del Barcelona y 8 del Atlético de Madrid como para poder pelear por el título. 5. MESSI SE IMPUSO EN EL DUELO DE REYES DEL FÚTBOL.Un nuevo capítulo del pulso para la eternidad entre dos futbolistas que marcan una época, Leo Messi contra Cristiano Ronaldo, dejó el triunfo del argentino, de nuevo marcando en un Clásico por vigésimo quinta vez. El jugador más decisivo de la historia del gran duelo del fútbol español, apareció poco en el primer acto, apenas para inventar un pase medido a Paulinho o diseñar las pocas acciones de peligro de su equipo, pero se liberó con una gran segunda mitad que le impulsó a acabar por delante de Cristiano en el pulso personal por ser máximo goleador de 2017. Sus 54 goles en 64 partidos con el Barcelona y la selección argentina, superan a los 53 del portugués.