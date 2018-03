"Tenemos que estar preparados para sufrir", dice Conte

El técnico del Chelsea, Antonio Conte, no dudó en afirmar este martes que tienen que "estar preparados para sufrir" el miércoles en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona.

"Hay que estar muy concentrados todo el tiempo, saber que vamos a tener momentos de sufrimiento porque no sólo el Chelsea sino cualquier equipo tiene que estar preparado para sufrir contra el Barcelona", dijo Conte en la rueda de prensa previa al partido.

Convencido de que el Barça buscará el dominio del balón, Conte considero que "debemos ser compactos".

"Cualquier equipo sin la pelota tiene que sufrir para defender bien, pero cuando tengamos la bola tenemos que saber que hacer, elegir la manera de llegar arriba rápido y marcar para tener alguna posibilidad, tal como hicimos en Stamford Bridge", añadió.

En el partido de ida, que finalizó 1-1, "hicimos un partido casi perfecto", pero "tuvimos un error y lo pagamos muy caro", afirmó en referencia al único descuido defensivo del equipo inglés que permitió a Messi igualar.

"Tenemos que dar lo mejor de nosotros", añadió el técnico italiano del Chelsea, que confía en tener que enfrentarse el miércoles a Andrés Iniesta, que es duda por lesión.

"Iniesta es un genio de fútbol. Me gusta compararlo con Andrea Pirlo", dijo Conte, antes de añadir que "no sé si jugará mañana, pero en este tipo de encuentros prefiero enfrentarme a los mejores y espero que no se lo pierda".