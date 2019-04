Los dos goles de Messi fueron "game over", dice Solskjaer del Manchester United

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, aseguró que los dos goles de Lionel Messi supusieron el fin de la partida para su equipo después de no aprovechar su buen inicio ante el FC Barcelona.

"A este nivel, no puedes cometer errores y tienes que aprovechar las oportunidades. No capitalizamos nuestro buen comienzo y luego, dos chutes suyos a puerta y dos goles. Eso es 'game over'", lamentó el técnico noruego.

Después de perder 0-1 en Old Trafford, los ingleses confiaban en remontar los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Camp Nou pero acabaron sucumbiendo al poderío del Barça (3-0) con goles de Messi (16, 20) y Philippe Coutinho (61).

"Pudimos ver la diferencia entre los dos equipos esta noche. La calidad de su finalización fue absolutamente impresionante", dijo Solskjaer en una rueda de prensa en que no ahorró elogios al astro argentino.

"Es un talento excepcional (...) Cuando juegas contra un jugador como él, puedes preparar trucos tácticos pero si consigue el balón cerca de la portería, siempre será decisivo", afirmó.

El noruego también habló del chileno Alexis Sánchez que volvió a jugar unos minutos después de seis semanas lesionado y casi anotó un gol contra el que fuera su exequipo durante tres temporadas.

"Era importante que tuviera 15 minutos en el césped, por su mentalidad, para ver su rodilla. Estuvo a punto de conseguir un gol (...) Con suerte nos puede dar un impulso hasta el final de temporada", dijo.