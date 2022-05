El que fuera portero del equipo blanco por más de 15 temporadas y uno de los máximos ídolos de la fanaticada compartió en su cuenta de Tik Tok un curioso mensaje horas antes de la final de Paris.

Un mensaje contundente sobre qué pasaría si su equipo perdiese la final de Champions de este sábado frente al Liverpool. El vídeo se hizo viral en cuestión de horas y muchos aficionados madridistas se sintieron idetnficiados con Casillas.

"Señoras y señores, si mi querido Real Madrid pierde la final de Champions... no me llamen, no me escriban, no me busquen, porque yo habré muerto con ellos". El español criado en la cantera del Real Madrid desde los 8 años y ganador de 3 copas de Europa, disfrutará como un aficionado la final europea apoyando al equipo de sus amores.