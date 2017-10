Real Madrid y Tottenham se juegan el liderato de grupo en 'Champions'

Ambos equipos encabezan la llave con seis puntos tras sus victorias sobre el Apoel y el Borussia Dortmund en las dos primeras jornadas de la 'Champions', con lo que estos últimos todavía no suman ni un punto.

"La 'Champions' para el Real Madrid es siempre especial, mañana (martes) es una bonita oportunidad para consolidarnos como líderes", dijo este lunes el centrocampista blanco, Francisco Alarcón 'Isco'.

El partido se presenta disputado con el duelo entre el delantero inglés Harry Kane y el astro portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, dos de los mejores artilleros del campeonato continental.

Kane encabeza la lista de los goleadores en 'Champions' con cinco tantos, sólo uno más que los que llevan Cristiano y el francés del Sevilla, Wissam Ben Yedder, ambos con cuatro.

El luso ya sabe lo que es marcar al equipo inglés, ya que fue autor de dos de los goles con los que blancos eliminaron al Tottenham en los cuartos de final de la Champions 2010/2011 (4-0, 0-1) y el Real Madrid va a necesitar que siga teniendo la misma puntería el martes.

- Benzema y Cristiano -

El técnico blanco, Zinedine Zidane, debería tener finalmente a su disposición el martes al portero costarricense Keylor Navas, tras superar una lesión muscular, así como al francés Karim Benzema, que reapareció el sábado ante el Getafe.

La vuelta del galo es una de las mejores noticias para Cristiano Ronaldo, que tiene en Benzema uno de sus mejores colaboradores a la hora de hacer goles.

Ambos apuntan a pareja ofensiva delante respaldados por detrás en la medular por Francisco Alarcón 'Isco', Luka Modric y Toni Kroos.

"Tenemos dos partidos contra el Tottenham, la primera final de grupo la tenemos mañana, jugamos los dos y tenemos los mismos puntos", aseguró este lunes Zidane.

Enfrente estará un Tottenham, que marcha en la tercera posición de la liga inglesa por detrás de Mánchester city y Mánchester United, y cuyo entrenador, Mauricio Pochettino, ya sabe lo que es jugar en el Santiago Bernabéu.

"Si no te enfrentas al Madrid en el Bernabéu es como que todavía no te has bautizado", afirma Pochettino en una entrevista que publica este lunes el diario AS.

"Jugar en Madrid siempre es emocionante y sabemos que va a ser un encuentro tremendamente complicado. Es un gran desafío para nosotros, ya que nos enfrentamos a uno de los mejores equipo que hay en el mundo", afirmó el pasado sábado.

- 'Opciones' -

Pochettino ya tuvo que jugar contra Zidane cuando ambos eran jugadores en el Espanyol y en el Real Madrid, respectivamente, pero es la primera vez que ambos van a enfrentarse como técnicos.

Kane se perfila como la principal amenaza para el cuadro blanco en la punta de ataque, pero los hombres de Zidane tampoco podrán perder de vista a hombres como el centrocampista Christian Eriksen.

Pochettino contará además con la baja sensible de Dele Alli, una ficha clave en sus esquemas que ha jugado todos los partidos en la Premier League, pero que el martes no estará por la sanción de tres partidos que sufrió en la pasada Europa League.

"El Madrid te mata porque tiene más calidad y efectividad que tú, pero siempre te da opciones", afirma el delantero español de los 'Spurs' Fernando Llorente.

El martes, en el Santiago Bernabéu, el Tottenham tendrá que intentar aprovechar esas opciones si quiere seguir al frente del grupo H.