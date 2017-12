Real Madrid recibe al Borussia Dortmund pensando en la liga y en el Mundial

El equipo de Zinedine Zidane está clasificado para los octavos de final como segundo de la llave y ya no puede alcanzar al primero, Tottenham, que recibe al Apoel de Nicosia.

El Borussia Dortmund, con apenas dos puntos, puede terminar tercero, ya que está delante de los chipriotas, con las mismas unidades, que deben puntuar en su viaje a Londres para entrar en la Europa League, y esperar que los alemanes pierdan en el Bernabéu.

El técnico del Borussia, Peter Bosz, está bajo presión, con una sola victoria en los últimos diez partidos y no podrá contar con los lesionados Marco Reus, Mario Goetze, Maximilian Philipp y Gonzalo Castro.

"Necesitamos una victoria, incluso en un campo como el del Real Madrid", señaló el técnico holandés.

La directiva ha lanzado el mensaje a Bosz de que quieren ser terceros para entrar en la Europa League.

"Queremos seguir jugando en Europa, por lo que un empate al menos sería bueno", afirmó el presidente del club, Hans-Joachim Watzke, antes de viajar a Madrid.

"En este momento, ambos equipos tenemos problemas. Nosotros somos sextos en nuestra liga y el Real Madrid son cuartos", añadió Watzke.

El Borussia Dortmund busca su primera victoria en el Bernabéu tras dos empates y cuatro derrotas en sus seis precedentes visitas.

Por su parte, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, dará descanso probablemente a muchos de sus jugadores, pensando en el partido de liga este fin de semana contra el Sevilla, y en el Mundial de Clubes, con dos partidos la próxima semana.

- Defensa de Cristiano Ronaldo -

Zidane defendió este martes a Cristiano Ronaldo, que lleva solo dos goles en catorce jornadas en la liga española, pero en Europa lidera con ocho tantos.

"Es tan grande que cuando no le salen las cosas como acostumbra a la gente hablan de él. La gente que le quiere a él y al Real Madrid sabe lo que está haciendo. Lo intenta hasta que lleguen los goles. Hace poco, la pasada temporada, hizo un trabajo fenomenal. Esto es largo y estamos a mitad del camino. Cuidado con Cristiano Ronaldo", afirmó Zidane.

"Es verdad que tenemos que marcar más goles, porque la situación no es la adecuada porque en la liga estamos a ocho puntos. Pero estoy tranquilo porque sé que esto tarde o temprano va a cambiar. Digan lo que digan los de fuera, yo veo cosas que a lo mejor no ve la gente. Tampoco hay que olvidar lo que ha hecho este equipo. Yo no me olvido", concluyó.

-- Equipos probables:

Real Madrid (ESP): Keylor Navas - Achraf, Ramos, Varane, Theo - Casemiro, Ceballos, Kovacic, Lucas Vázquez - Ronaldo, Mayoral.

Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)

Borussia Dortmund (GER): Bürki - Sokratis, Subotic, Schmelzer - Bartra, Weigl, Sahin, Guerreiro - Jarmolenko, Aubameyang, Pulisic.

Entraîneur: Peter Bosz (NED)

Árbitro: Pavel Kralovec (CZE)