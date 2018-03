"Pacté con Neymar vernos más allá en esta competición", dice Dani Alves

Relacionados Neymar fue operado con éxito del pie

"Hablo con Ney casi todos los días. Pactamos con él vernos mas allá en esta competición y cada vez que hacemos pactos, funcionan. Así que espero que ahora sea igual", señaló Alves, muy cercano a Neymar, con el que también compartió vestuario en el Barcelona.

¿Afectará al grupo su baja?, preguntaron al veterano lateral derecho: "Tenemos dos opciones: sentarnos y llorar o levantarnos y clasificarnos. Con Neymar obviamente somos mucho más fuerte pero sin él hay otros jugadores. Es imposible que no se note la baja de un jugador así pero hay que levantarse y pelear, como siempre lo hago".

Neymar dejó el hospital el domingo, 24 horas después de ser operado de una fractura en su pie derecho, y ahora comenzará su rehabilitación de cara al Mundial 2018 o el final de temporada con el PSG en Francia.

Alves, de 34 años, se refirió al reto de ganar al Real Madrid, vigente doble campeón de la competición.

"Será un gran desafío para nosotros de cambiar un poco la historia del PSG en esta competición. Tenemos una oportunidad única de dar un paso adelante como equipo, como club, para los jugadores. Dice la historia que poder eliminar al campeón de la competición te aproxima a la victoria final, al título. Con esas posibilidades, vamos a ir a fondo", dijo.

"En la ida, nos faltó experiencia para controlar el partido. Saldremos con la misma intención de proponer juego en ese segundo partido, de crear ocasiones y espero que será diferente", añadió sobre un duelo en el que recibieron dos goles en los últimos minutos.

Finalmente el internacional brasileño habló del aspecto arbitral, después de que el colegiado de la ida fuera muy criticado desde el PSG tras pitar un penal para el Real Madrid.

"Si se decide por una decisión del árbitro, espero que sea para nosotros... Pero eso son cosas para la prensa, para el debate. Nosotros nos concentramos sobre el partido, en hacer un gran partido. A mí no me gusta las excusas. Me gusta que los focos estén sobre mí, esto quiere decir que lo estoy haciendo bien y no soy de excusas", dijo.