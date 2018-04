Lesión de Arturo Vidal "no cambia nada", asegura Zidane

Relacionados Arturo Vidal se someterá a una artroscopia en la rodilla derecha

"Es un problema para el Bayern porque es un jugador importante", afirmó Zidane este martes en la rueda de prensa, previa al partido de Liga del miércoles contra el Athletic de Bilbao.

"Sentimos que se ha lesionado, pero no va a cambiar nada. El Bayern tiene una plantilla muy larga, con jugadores importantes y lo van a reemplazar bien", añadió el técnico blanco.

Vidal se va a someter una artroscopia en la rodilla derecha, tras torcerse la articulación después de un resbalón, según el entrenador del Bayern, Jupp Heynckes.

"Se le practicó una resonancia magnética, tiene un cuerpo libre articular en la rodilla, no puede hacer el movimiento de extensión", dijo el lunes el técnico del equipo bávaro.

La lesión del centrocampista chileno hace complicado que pueda llegar al partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Real Madrid el 25 de abril en el Allianz Arena.

Preguntado por si la polémica sobre el penal de último minuto contra la Juventus que dio el pase al Real Madrid a las semifinales del torneo continental puede afectar al equipo blanco, Zinedine optó por pasar página.

"Vamos a hacer nuestro trabajo y el árbitro va a hacer su trabajo, hablar de todas estas cosas es marear la perdiz", aseguró el técnico blanco.

"Ya no voy a hablar más de eso, hablé en su día, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es pensar en el partido de mañana, y preparar el siguiente de dentro de una semana", aseguró Zidane, que ya había mostrado su indignación el pasado sábado.

"Estoy indignado por escuchar hablar de robo. No puedo estar de acuerdo. Se puede estar de acuerdo o no sobre un penal, pero no hablar de robo. En mi opinión merecimos clasificarnos a semifinales", destacó entonces en rueda de prensa el técnico blanco.