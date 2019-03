Juventus se aferra a Ronaldo para remontar al Atlético Madrid

"Todos tendremos que dar un extra mañana, sacando lo que tenemos dentro a nivel emocional, sin frenar ante las dificultades y dando el 100% para salir del campo sin reproches", declaró el técnico en la conferencia de prensa oficial previa al partido.

Preguntado por el astro portugués, Allegri no lo dudó: "Tener a Cristiano mañana es una gran ventaja".

El técnico recordó que "en la ida hicimos un buen primer tiempo". "Nuestro error fue haber pensado que habíamos superado el peligro tras el larguero. Tendremos que poner sobre el campo nuestras cualidades, con agresividad y la ayuda del público".

El italiano, no obstante, se negó a calificar el del martes como el partido más importante del año. "Porque si pasamos de ronda quedarán más partidos. Pensamos en conseguir una gran hazaña, luego nos concentraremos en el resto de la temporada".

Sobre el Atlético, que ganó 2-0 en la ida, Allegri explicó: "Ha ganado tres Europa League y ha jugado dos finales de Champions, es uno de los (equipos) más fuertes de Europa en los últimos años".

"Mañana habrá que estar a la altura de un partido precioso. Y lo estaremos", advirtió.

También compareció en conferencia de prensa el capitán Giorgio Chiellini, que coincidió con su técnico en las alabanzas al rival.

"El Atlético es el equipo europeo más parecido a nosotros: es sólido y siempre ha alcanzado resultados como equipo. Esto no quiere decir que no tengan puntos débiles y que no puedan encajar goles mañana".

Sobre el goleador rojiblanco Álvaro Morata, exjugador turinés, Chiellini destacó: "Morata es un gran chico, esperábamos que siguiera en la Juventus. Le queremos y seguiremos queriéndole, por supuesto. Mañana tendremos que estar atentos a él, a Griezmann y al resto de rivales".

A Chiellini le recordaron que el martes cumplirá su partido 500 con la camiseta blanquinegra: "Espero que pueda ser recordado. Si tuviera que elegir un partido representativo de los otros 499, me quedaría con el 0-0 del Camp Nou".

El central se mostró convencido de que su equipo puede remontar al Atlético, "en el fútbol, un momento lo puede cambiar todo", y para ello cuenta con la actuación de Ronaldo: "Estoy convencido al 200% de que mañana Cristiano hará...de Cristiano".

"Estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y esperamos experimentar una noche mágica en la Champions League", concluyó.