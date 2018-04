Heynckes reclama más "eficacia" ante el gol para remontar al Real Madrid

"Tenemos que ser más precisos que en el partido de ida. Tenemos que aprovechar las ocasiones como hicieron ellos. Hemos marcado 88 goles en la liga, y tenemos que ser efectivos mañana. Lo intentaremos todo para marcar goles", declaró el veterano técnico, de 72 años, en la conferencia de prensa previa al encuentro.

"Los pequeños detalles serán fundamentales mañana. Durante 90 o 93 minutos tenemos que estar concentrados. Tenemos que minimizar nuestros errores y queremos cambiar algunas cosas del partido de ida. Ese el ADN del Bayern: siempre queremos marcar", añadió.

Heynckes bromeó sobre la posibilidad de que la eliminatoria se resuelva en los penales, como ocurrió en 2012 a favor de los alemanes: "No he podido entrenarlos, porque había muchos espías. Si los entrenamos en Madrid, ellos ya saben quiénes los van a tirar. Casi no los ensayamos en 2012 tampoco".

Más en serio, el entrenador advirtió: "El de mañana va a ser un partido muy difícil para nosotros, pero también para el rival".

"Mi equipo sabe crecerse en este tipo de partidos", insistió Heynckes.

"Esta temporada hemos demostrado que somos capaces de reponernos de las adversidades. El Madrid tiene muchos jugadores con experiencia a este nivel. Estamos aquí para jugar un buen partido y tratar de pasar a la final. Sabemos que jugamos contra el vigente campeón", concluyó.