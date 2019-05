Firmino "está listo" para la final de 'Champions', asegura Klopp

"Sí, está listo. Otra cosa es que vaya a empezar el partido", dijo Klopp este viernes en la rueda de prensa previa al encuentro del sábado en el estadio Metropolitano de Madrid.

"Está en forma, se ha entrenado. Está aquí y si no ha pasado nada desde el momento que bajó del avión, que no lo he visto desde entonces, entonces está bien", añadió Klopp, antes de que su delantero participara con normalidad en el entrenamiento oficial abierto a los medios en el Metropolitano.

El técnico del Liverpool ya se había mostrado tranquilizador sobre su jugador brasileño en el día abierto a los medios del pasado martes en el centro de entrenamiento del club inglés.

El Liverpool, actual subcampeón de la competición tras perder el pasado año la final contra el Real Madrid, apunta a la sexta 'Champions' de su historia.