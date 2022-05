Por Redacción de TVN



La artista cubana-estadounidense, nacida en Cojímar, ha sido la elegida para amenizar la ceremonia de apertura de la final de París entre el Real Madrid y el Liverpool.

La popular actriz y cantante interpretará algunas de sus canciones más sonadas como ‘Don’t Go Yet’ y su último éxito ‘Bam Bam’ en el que ha colaborado junto a Ed Sheeran.

Cabello se muestra muy ilusionada ante este nuevo reto, a pesar de que no se considera muy fan del deporte. “No soy tan fan del fútbol, como la mayor parte de la gente que va a verlo, pero sí me gusta, el que más me gusta ver”, ha confesado recientemente a la revista ‘People’. “Estoy súper emocionada. Va a haber futbolistas monos, así que todo victorias”, añade con mucho humor.

Pero, ¿quién es Camila Cabello?

Nacida como Karla Camila Cabello Estrabao, de madre cubana y padre mexicano, nació en Cojímar, una localidad a pocos kilómetros de La Habana, en el año 1997. Comenzó su andadura musical siendo parte de la formación femenina ‘Fifth Harmony’ hasta que en 2015 se lanzó como solista con un dúo de la mano de su expareja, Shawn Mendes, titulado ‘I Know What You Did Last Summer’. Un año más tarde, Camila sacó su segundo sencillo ‘Bad Things’ con el rapero estadounidense Machine Gun Kelly. Su estallido como cantante llegó en 2017 con la canción ‘Havana’ que logró rápidamente posicionarse en el primer puesto del ‘Billboard Hot 100′ en Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido.

Su primer álbum, que lleva por título ‘Camila’, salió al mercado en enero de 2018 para convertirse en un auténtico éxito en todo el mundo. Un disco pop influenciado por la música latina que se posicionó en el primer puesto de ‘Billboard 200′ en Estados Unidos y Canadá. En 2019, repitió experiencia con Shawn Mendes con el hit ‘Señorita’.