Bosz: "Si el Real Madrid está en crisis, donde estaremos nosotros"

"Si el Real Madrid está en crisis, donde estaremos nosotros. No están acostumbrados a lo que están viviendo pero no creo que estén en una crisis. En el último partido en el que nos enfrentamos nosotros estábamos en una situación muy buena y nos ganaron. Tiene buenos jugadores y no creo que esté en crisis", aseguró en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

Para Bosz la actual plantilla del Real Madrid no es peor que la de la pasada temporada en la que conquistó por segundo año consecutivo la Liga de Campeones.

"No creo que el Real Madrid sea peor que la temporada pasada. Irán mejorando según pase la temporada y acabarán jugando muy bien porque tienen muy buenos jugadores", opinó.

Preguntado por el interés del Real Madrid en un nueve en el mercado invernal, el técnico del Borussia Dortmund bromeó con su jugador Pierre Emerick Aubameyang.

"Es un jugador pésimo, muy malo, no es bueno para el Real Madrid. Es broma, lo digo porque espero que no se vaya y se quede con nosotros porque es un jugador excelente que tiene calidad para jugar en el Real Madrid. Aunque espero que no se vaya y se quede mucho tiempo con nosotros", dijo.

Pese a jugarse sus opciones de acabar tercero y caer a la Liga Europa, el técnico del Dortmund lamentó la ausencia de Gareth Bale y no quiso entrar a analizar sus continuas lesiones.

"Es una pena que no esté Bale porque es un jugador brillante. Es verdad que está muchas veces lesionado y no tengo la visión para encontrar las razones. Yo estoy muy lejos de Madrid para saberlo", manifestó.

Valoró las opciones de su equipo en el Santiago Bernabéu. "No se lo que hará el Real Madrid ni lo que puede pasar con el Tottenham, nosotros queremos hacer un buen partido y es importante para nuestra confianza. Queremos conseguir puntos en el Bernabéu, pero habrá que esperar para ver si acabamos terceros".

"Al principio iniciamos la temporada muy bien, ganamos todos los partidos sin encajar gol con un fútbol atractivo pero en la Champions no fue así. Ante el Tottehnham empezamos perdiendo pese a ser mejores a nivel táctico, los siguientes partidos no fueron buenos y no ganamos como debimos al Apoel. Ahora estamos en una situación difícil", sentenció.