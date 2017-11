El Atlético de Madrid no acaba de arrancar en la Champions

El Atlético de Madrid se encuentra a un paso de la eliminación en la Liga de Campeones tras su empate en casa el martes ante el modesto Qarabag, en un nuevo sobresalto para un equipo rojiblanco que no acaba de arrancar en esta temporada.

"El destino no está jugando una pulsada con el gol, tendremos que seguir trabajando para ganar al destino", afirmó el martes el técnico rojiblanco, Diego Simeone, tras el 1-1 en el Metropolitano.

El martes, los rojiblancos remataron hasta 35 veces a portería para lograr un único gol, una tendencia extrapolable a la Liga, donde vive uno de sus peores inicios de temporada en cuanto a goles.

En diez encuentros, los de Simeone han marcado 15 goles, lejos de los 26 que llevaba en los mismos partidos la pasada temporada o los 22 de la campaña 2012/2013, la primera completa a las órdenes del 'Cholo', tras hacerse cargo del equipo el año anterior.

"Al Atlético le cuesta mucho marcar, hace demasiado tiempo que el equipo rojiblanco no mete miedo a las defensas rivales, que viven relativamente cómodas", afirmó este jueves el diario Marca.

La estrella francesa del equipo Antoine Griezmann atraviesa un especial momento sombrío con sólo tres goles desde el inicio de la temporada contando Liga de Campeones y campeonato español frente a los ocho que llevaba la pasada temporada.

El artillero francés lleva seis partidos sin marcar, pero es que tampoco están funcionando sus escuderos, ya que "Gameiro, Torres, Vietto... ninguno pasa hoy por hoy por ser un 'killer'", según Marca.

Menos presión

"Estamos teniendo muchísimas ocasiones para matar los partidos. Antes la hacíamos y ahora no las hacemos", recordaba el martes el capitán del Atlético Gabriel Fernández 'Gabi'.

"El problema del Atlético es que pocos jugadores están ofreciendo una versión acorde con lo deben y pueden mostrar", considera el diario AS.

El equipo rojiblanco, afectado la sanción FIFA, no pudo reforzarse este verano y cuenta los días para poder integrar a sus filas en enero a Diego Costa y Víctor Machín 'Vitolo', pese a que Simeone insistió el viernes en que "vivo en el presente, en el fútbol se mira siempre lo que haces hoy".

"Este Atlético tiene muchos más problemas" que la falta de gol, señala el diario AS, para el que "el principal es que no sabe a lo que juega, no tiene señas de identidad".

Ante el Qarabag vivió momentos de auténtico desconcierto, convertido en un manojo de nervios sin orden ni estrategia, y ya no tiene la intensidad en la presión que asustaba a los rivales.

"Creo que hemos sentido menos la presión del Atlético. Antes era un equipo que te ahogaba y no te dejaba y hoy, es verdad, que no he visto eso que había visto antes", decía el miércoles Miguel Marcos 'Míchel', que juega en el Qarabag.

Debilidad defensiva

A los problemas en ataque se une el bajón en su regularidad defensiva, el muro rojiblanco ya no es tan muro y sufre especialmente en los centros aéreos al área -el gol del Qarabag llegó en un saque de córner-.

En los últimos años, si el Atlético lograba adelantarse en el marcador, era prácticamente una victoria, pero en esta temporada, pese a adelantarse en el marcador, no logró pasar del empate ante Villarreal y Barcelona en Liga, y cayó ante el Chelsea en 'Champions'.

"Hay que seguir trabajando, hay que mejorar, soy el primer responsable de lo que genera el equipo y vamos a intentar ganarle este pulso al destino que no nos está siendo favorable", insistió el martes Simeone.

Cuarto en la Liga española, el Atlético visita el sábado al Deportivo de La Coruña para tratar de enderezar el rumbo, antes de jugarse sus últimas cartas en la Liga de Campeones frente a Roma y Chelsea.