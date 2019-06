El campeón del mundo Fernando Torres cuelga las botas

"Tengo algo muy importante que anunciaros. Después de 18 años apasionantes, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de poner fin a mi carrera", dijo el delantero, de 35 años, en un mensaje de video en la red social Twitter.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu