"Cuiabá FC informa que no renovará el contrato del entrenador Jorginho", que vence este mes, indicó el once en un mensaje en Twitter sin explicar las razones de la salida.

El exlateral, de 57 años, asumió la dirección técnica del Cuiabá en julio, en momentos en que el club del estado de Mato Grosso (centro) estaba en la antepenúltima posición de la liga, que envía a la segunda división.

Tras su llegada, los dorados remontaron posiciones hasta terminar en la decimoquinta casilla, que les garantizó la permanencia en la primera categoría y los clasificó a la Sudamericana por segunda vez en sus dos décadas de existencia.

Inicialista en la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, que supuso el cuarto título de la 'Seleção', Jorginho deseó éxito a sus antiguos dirigidos para la próxima temporada, la segunda del Cuiabá en la A.

"Llegamos al club con la misión de garantizar la permanencia en la Serie A y conseguimos una clasificación a la Sudamericana. Salgo con la sensación del deber cumplido", afirmó el exfutbolista del Bayern Múnich en una nota.

Además de los dorados, Brasil será representado en el torneo sudamericano por Sao Paulo, Santos, Atlético Goianiense, Ceará e Internacional.

