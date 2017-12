El brasileño Fabinho deja entrever su marcha del Mónaco en junio.

Lo que sí descarta Fabinho es abandonar el club francés en el próximo mercado de enero: "No creo que haya una posibilidad de marcharse. No he tenido ninguna oferta y yo no he pedido marcharme en enero. Estoy tranquilo en Mónaco. Y no podría además jugar con otro equipo en la Liga de Campeones", tras haber quedado eliminado con el vigente campeón de la Ligue 1 en la fase de grupos.

El jugador, que pasó por la cantera del Real Madrid, no descarta regresar a la capital española, pero para jugar con el Atlético, club que ya le tanteó en el pasado mercado estival. "Sí, es una posibilidad, pero nadie del Atlético ha hablado conmigo ni con mi agente".

"Hablamos de posibilidades para el mercado estival, pero pueden pasar aún muchas cosas y tengo que demostrar que tengo el nivel para jugar en equipos de ese tipo", añadió.

El centrocampista de 24 años admitió que no está jugando al nivel del año pasado y que "es difícil explicar el por qué".

"Sé que tengo que hacerlo mejor en cada partido, pero a veces no lo consigues", admitió.

El jugador también habló sobre sus posibilidades de formar parte de la selección brasileña en Rusia-2018: "Esperaba una oportunidad cuando estaba en mi mejor momento, en la pasada temporada. Hice una muy buena temporada con el Mónaco y (la llamada) no llegó. Será complicado. El entrenador ya ha demostrado que no cambia mucho, siempre llama a los mismos. Hay una posibilidad, pero es pequeña".