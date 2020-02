"Fuimos un bloque, la gente y el equipo", dice Simeone

"Fuimos un bloque, la gente y el equipo; empezamos muy bien, encontramos el gol, tuvimos que retroceder porque nos hicieron retroceder, en algún contraataque pudimos llevarlo mejor, pero no estuvimos finos para generar más peligro", dijo Simeone en rueda de prensa.

Simeone aseguró que el Atlético empezó a ganar el partido "cuando en la rotonda giró el autobús y nos encontramos un montón de gente entusiasmada, ambiciosa, sin miedo… Al grupo se le despertó algo hermoso del fútbol, si hay que sufrir, sufrimos juntos".

"Creo que de los ocho años que estoy pocas veces estuvo a este nivel (la respuesta de los hinchas) porque fue todo el partido, fue emocionante", insistió el técnico rojiblanco.

Simeone rechazó que la victoria suponga un golpe de autoridad tras las críticas recibidas, sino que "la palabra que me viene es tranquilidad".

"Tranquilidad de que cuando trabajas en equipo se puede, el equipo respondió con un gran esfuerzo de los delanteros, hoy se entendió que si había que presionar abajo y se presionó abajo, el equipo va teniendo registros y es con lo que me quedo", dijo.

"Hay noches que no se olvidan, hoy es una noche de las que no se olvidan, viene el mejor equipo del mundo, no pasaste (la eliminatoria) pero pudiste ganarle, porque a un partido todos tenemos opciones", dijo Simeone.

Fiel a su filosofía, Simeone rechazó pensar en lo que hará en el partido de vuelta en Anfield argumentando que aún falta mucho.

"Ahora nosotros la atención la tenemos puesta en el Villarreal porque es un partido importantísimo para la Liga", concluyó.