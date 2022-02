Por AFP



Con un boleto en juego para el próximo Mundial de Clubes de la FIFA, la Liga de Campeones de la Concacaf inicia esta semana con las eliminatorias de octavos de final de un torneo dominado con mano de hierro por el fútbol mexicano.

Santos, León, Cruz Azul y Pumas intentarán suceder al vigente campeón, Monterrey, y alargar la hegemonía mexicana en la principal competencia de clubes de Concacaf desde que en 2008 pasó a denominarse Liga de Campeones.

Tratarán de impedirlo cuatro equipos de Estados Unidos (New York City FC, Colorado Rapids, New England Revolution y Seattle Sounders), dos de Costa Rica (Saprissa y Santos de Guápiles), dos de Canadá (Montreal y Forge FC), dos de Guatemala (Comunicaciones y Guastatoya), uno de Honduras (Motagua) y uno de Haití (AS Cavaly).

Los partidos de ida de octavos arrancarán el martes con el duelo entre el Santos de Guápiles y el New York City FC, flamante campeón de la liga de fútbol norteamericana (MLS), en el estadio Nacional de San José.

El equipo neoyorquino, propiedad del mismo grupo empresarial que posee al Manchester City, incluyó en su expedición a Costa Rica al argentino Valentín Castellanos, máximo goleador de la pasada temporada en la MLS y objeto de deseo de River Plate.

En el otro choque del martes, el Santos Laguna recibirá al Montreal en el estadio Corona, donde el sábado cayó 3-2 ante el América de Santiago Solari en el torneo Clausura mexicano.

- Partido pospuesto -

En la jornada del miércoles competirán los otros tres equipos mexicanos. El Cruz Azul, el único de los 16 participantes que ha levantado este título (2013-2014), visitará al Forge FC, el León al Guastatoya guatemalteco y Pumas al Saprissa costarricense.

El jueves, los estadounidenes Colorado Rapids y Seattle Sounders jugarán en las canchas del Comunicaciones guatemalteco y el Motagua hondureño, respectivamente.

El partido que cerrará la ida de octavos lo protagonizarán el viernes el AS Cavaly haitiano y el New England Revolution estadounidense.

Este choque estaba programado para el martes pero fue pospuesto debido a problemas del AS Cavaly para lograr las visas necesarias para viajar a Foxborough (Massachusetts).

El AS Cavaly pidió jugar su partido como local de esta eliminatoria en la cancha del Revolution, el Gillette Stadium, después de que la Concacaf suspendiera todos sus partidos programados en Haití por la situación de seguridad en el país.

Los partidos de vuelta de los octavos se jugarán entre el 22 y el 24 de febrero, mientras que los cuartos de final se celebrarán en marzo, las de semifinales en abril y la final se disputará en la primera semana de mayo.

-- Calendario de los partidos de ida de octavos de final:

- Martes

Santos de Guápiles - New York City FC

Santos Laguna - Montreal

- Miércoles

Guastatoya - León

Forge FC - Cruz Azul

Saprissa - Pumas

- Jueves

Comunicaciones - Colorado Rapids

Motagua - Seattle Sounders

- Viernes

AS Cavaly - New England Revolution