El argentino Scoponi cree que Martino sería ideal para el estilo del "tri"

"Al fútbol mexicano le sentaría bien porque le gusta jugar con jóvenes, le agrada la rapidez en los ataques y sobre todo estructura el juego con balón controlado desde la zona defensiva. Así dirigió a Newell's formando un 4-3-3 y de tal forma haría lo mismo con el Tri", dijo el guardameta retirado.

Scoponi y Martino fueron compañeros en el equipo de los leprosos y juntos levantaron tres títulos del fútbol argentino, en 1988, 1991 y 1992 y desde ese entonces han tenido una relación cercana a tal grado de que, si Martino toma la dirección técnica de México, Norberto Scoponi pudiera ser su auxiliar.

"Hasta el momento no hay nada en concreto. Con Martino no he hablado hace 15 días y hasta donde sé, la Federación Mexicana no lo ha contactado, por ende, tampoco podría asentar que yo iría de su auxiliar. Hasta este fin de mes de octubre no me ha comunicado que tenga algo, pero seguro que me gustaría trabajar con él", señaló.

La Federación, por respeto al contrato de Martino con el Atlanta United de la MLS, sólo ha conversado con los dos representantes del estratega quienes pidieron tiempo para negociar hasta el 1 de diciembre. De cualquier manera, la cantidad ofrecida de 2,3 millones de dólares anuales, lo cual tiene interesado al técnico.

Martino también es tentado por la Federación de Fútbol de Argentina y Norberto Scoponi cree que la razón de que ahora le lluevan ofertas, se debe al gran trabajo que ha realizado con anterioridad, aunque reiteró que le vendría bien al estilo del fútbol mexicano.

Las autoridades de la selección mexicana, esperan convencer a Martino a más tardar el 10 de diciembre y Scoponi ve esto con amplias posibilidades, pues, aunque Argentina ha tenido acercamientos, no volvería a trabajar con ellos.

"Esta difícil porque Gerardo Martino les renunció a los mismos dirigentes que lo quieren ahora. En su momento se fue porque no le querían dar jugadores de la sub'21 y prefirió hacerse a un lado, entonces veo complicado que vuelva", agregó.

Scoponi, nacido en Rosario al igual que Martino, fue portero de Newell's y en 1994 pasó a jugar al Cruz Azul, equipo en el que estuvo tres años con buenas cuentas y amables recuerdos con la afición a tal grado de que se quedó a radicar en México.

EFE