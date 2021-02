Un árbitro de Premier League vuelve a dirigir tras recibir amenazas de muerte

Por AFP



Un árbitro de Premier League, Mike Dean, volverá a dirigir en Premier League, después de la controversia suscitadas por dos tarjetas rojas que mostró a principios del mes de febrero y que le costaron amenazas de muerte.

El colegiado arbitrará el sábado el partido entre Burnley y West Bromwich, válido para la 25ª jornada de campeonato.

Dean, que dirige en primera división desde 2000, fue vivamente criticado por haber expulsado al defensa del Southampton Jan Bednarek, contra Manchester United, el 2 de febrero, y después el centrocampista del West Ham, Tomas Soucek, en su partido en campo del Fulham, el 6 de febrero.

Antes de atribuir estas dos tarjetas rojas, Dean había revisado los incidentes en una pantalla tras haber solicitado recurrir al videoarbitraje (VAR).

Estas dos decisiones habían sido anuladas en apelación por la Federación Inglesa (FA).

El árbitro, de 52 años, había pedido ser dispensado de sus funciones el pasado fin de semana, aunque pudo finalmente arbitrar el miércoles el partido de la quinta ronda de la FA Cup entre Leicester y Brighton (1-0).

Dean había recibido el apoyo del Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), el organismo que forma y elige los árbitros que ofician en Premier League, y de la FA.

Richard Masters, el director general de la Premier League, declaró que estas amenazas eran "inexcusables" y pidió "mejores medidas preventivas" por parte de los administradores de las redes sociales.

Los entrenadores de Premier League apoyaron también a Mike Dean. El técnico del Tottenham, José Mourinho, declaró que "se tiene que hacer algo" contra los insultos en línea a los árbitros.

Para el mánager de Sheffield United, Chris Wilder, Dean es "un árbitro respetable y un hombre honesto" y los actos contra él son "cobardes, de mal gusto e inhumanos".

El jugador de West Ham, Tomas Soucek, que recibió una tarjeta roja de Mike Dean, se expresó en Twitter para mostrarle su apoyo.

"Poco importan las decisiones tomadas sobre el terreno. Deben quedar en el campo", tuiteó el centrocampista checo. "No me gusta escuchar que eso interfiere en la vida privada y doy mi apoyo a Mike Dean y a su familia. No hay lugar para tales comportamientos", añadió.