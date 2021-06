"Soy solo alguien normal", afirma N'golo Kanté

Por AFP



Encumbrado tras su título en Liga de Campeones con el Chelsea, N'Golo Kanté afirmó este domingo ser "solo alguien normal". Encantado con las "a veces exageradas" alabanzas sobre él, rechaza pensar en un hipotético Balón de Oro antes de jugar la Eurocopa con los Bleus.

P: ¿Cómo vive la efervescencia a su alrededor tras un gran final de temporada?

R: "Lo vivo tomando distancias. Teníamos un lindo fin de temporada que jugar con Chelsea, con el objetivo de la calificación en el Top 4 en la Premier y la final de la Liga de Campeones. Estábamos concentrados en eso. Todo estuvo bien para mí y para el equipo. Sobre todo lo que se dice, no presto mucha atención. Me concentro en los objetivos del club y en los de la selección".

P: Se habla de usted como el futbolista ideal, como alguien particularmente simpático.

R: "Es cierto que puedo tener una imagen, demasiado bonita. Al final, soy solo alguien normal, un jugador entre tantos otros. No hay que decir que soy el más amable o el más simpático, soy como el resto. Pienso que a veces se extienden demasiado en eso. No tiene razón de ser. Es verdad que me gusta llevarme bien con los compañeros, tener buena relación con la gente con la que trato, tanto en la calle como en el fútbol, pero hay otras personas en el fútbol que son así. No hay que hacer toda una historia de eso. A veces es exagerado y no es necesario",

P: ¿Se merece usted el Balón de Oro?

R: "Es un poco pronto hablar de ello ahora. Hemos llegado a la mitad del año y quedan seis meses, muchos partidos por jugar. No es útil decir que lo merezco hoy. Hace algunos años estuve entre los diez primeros. Era la primera vez y por ello me gustó. Pero ganarlo, es otra historia. Es una bella recompensa individual para un jugador, pero lo veo como el resultado de una temporada, no es forzosamente un objetivo o algo para lo que trabajo. Sería simplemente la recompensa de una bonita temporada. Los que lo han ganado, son jugadores que han realizado grandes cosas a lo largo de su carrera".