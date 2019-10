Zlatan agrega más misterio a su futuro: "Hola España, estoy devuelta"

Zlatan saluda a España...Lo cierto es que, aún a sus 38 años, varios lo podrían ver generando un impacto en algún equipo. pic.twitter.com/Ea31eC7w3c — Fernando Palomo (@Palomo_ESPN) October 29, 2019

El jugador sueco termina contrato con su actual equipo en diciembre de este año. Después de quedar eliminado en la semifinal de los playoffs de la MLS, en donde cayó frente al Los Ángeles FC 5-3, no dejo nada claro su futuro. "Veamos qué pasa, es muy temprano para hablar. De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS", aseguró.

Por el momento no hay nada oficial, pero después de la publicación ya varios equipos españoles se han interesados en hacerse con sus servicios. Anterior a eso ya el jugador había sonado para clubes como el Napoli, Flamengo y Boca Juniors

Es que como sus mismos compañeros han comentado, "Ibra" es una persona que no habla mucho del tema. "Zlatan es muy misterioso, no ha dicho nada más después del partido y si se queda nos va a ayudar mucho en la campaña, es un jugador de excelente calidad", confesó Jonathan Dos Santos.

El crack sueco este año está firmando unos impresionantes números, sumando 53 goles en 58 partidos, y repartiendo 15 asistencias.