Por EFE



El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane elogió a su compatriota Karim Benzema, autor de dos de los tres goles del Real Madrid en su triunfo ante el Celta en Balaídos.

"Para la gente que le gusta el fútbol ver a Karim es un lujo porque disfrutamos de él y sus compañeros también. Hay que seguir porque Karim hace la diferencia y él sabe que sus compañeros son importantes", comentó el técnico madridista que no entiende su ausencia de la selección francesa.

"Para mí como entrenador del Real Madrid es mejor que no vaya. Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo. Lo que ha hecho hoy ha sido espectacular. Desde el minuto uno fuimos a por el partido y merecimos la victoria. Me alegro porque es un trabajador y quiere más", añadió Zidane que confirmó que Sergio Ramos, baja por lesión, acudirá a la cita de la selección española.

"Ramos va a ir con la selección. Lo del otro día fue un golpe. Va a estar con la selección. Va a jugar dentro de cinco días y no va a haber problema en jugar y además le va a venir bien", indicó el técnico del Real Madrid.

"Hay que seguir. Con lo que estamos haciendo estamos en buen momento y entramos en el tramo final donde se juega todo. Estamos contentos físicamente y también como defendemos. Hicimos una primera parte espectacular. Después controlamos muy bien sus fases ofensivas. Controlamos muy bien el partido", apuntó el preparador francés.

"Sabemos el calendario y que son muchos partidos. Vamos a seguir y los jugadores están bien y nos tenemos que aprovechar de eso. De Kroos, Modric y Casemiro dos se van con la selección. no es lo ideal pero es así. Hay que disfrutar del partido y no me meto en la cabeza que va a ser complicado el final de temporada. Al revés", indicó el técnico que elogió el partido del uruguayo Fede Valverde.

"Fede Valverde no ha jugado en su sitio y lo ha interpretado muy bien. Su energía nos aporta muchísimo", indicó el técnico.

Zidane destacó la oposición y el nivel de los rivales que impide que los equipos cierren los partidos con más facilidad.

"No es fácil. No se puede pensar que vas a meter cuatro cinco o seis goles. Cada vez es más complicado. Al final me quedo con el partido que hicimos sufriendo en la segunda parte pero controlando el partido. Hay un rival y controlamos bien. Merecimos el triunfo", concluyó.