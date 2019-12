Zidane se refiere a la lesión de Eden Hazard

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que es un "contratiempo" el empeoramiento de Eden Hazard, que por una microfisura incompleta perimaleolar ya no jugará en 2019 y se perderá el clásico del Camp Nou, en un momento en el que destacó estaba "demostrando su calidad".

"Es una muy mala noticia porque es un jugador que ha demostrado en los últimos partidos lo importante que es y que lo va a ser en el futuro de nuestro equipo", reconoció Zidane en su comparecencia ante los medios en la ciudad deportiva del Real Madrid.

"No me gusta tener lesionados y sobre todo Eden que ya estaba recuperando su juego, en gran forma y demostrando su calidad como ya había hecho en Francia o Inglaterra. Ya lo hacía con el Real Madrid, es un contratiempo y espero que no dure mucho", añadió.

Las primeras pruebas a Hazard no mostraron por un edema la lesión que sufría el belga. "Es un poco más grave de lo previsto", reconoció Zidane que espera "que vuelva rápidamente" con el equipo y pueda comenzar el año con normalidad, recuperado para la disputa de la Supercopa de España.

También lamentó el técnico madridista las nuevas lesiones del brasileño Marcelo y el galés Gareth Bale. "No quiero a ninguno fuera del equipo por lesión. Son bajas importantes pero no podemos hacer nada, hay otros jugadores y tenemos que pensar que estamos bien y seguir con los que están para el partido de mañana".

Explicó Zidane el momento de la lesión de Bale y las sensaciones que tiene el extremo galés, que trabaja sobre el césped pero fuera del grupo. No estará ante el Espanyol y en principio no se le forzará ante el Brujas en Liga de Campeones al no haber ya nada en juego.

"Se produce en el partido del Alavés porque luego hemos tenido dos días y medio, pero a la vuelta se resentía de molestias. Por eso no ha entrenado toda la semana con nosotros, hoy ha hecho un poco pero no podía entrenar con normalidad", sentenció.