Xavi: “Me veo en Arthur, se parece a mí”

Y ahora ha sido el propio Xavi el que ha admitido que se ve reflejado en el juego de Arthur. Así se lo confesó a Ricard Torquemada en una charla grabada en Qatar para la TDT de Catalunya Ràdio.

“Es que se parece a mí, me veo en Arthur. Piensa muy rápido y aún debe trabajar, porque yo mejoré estando en el Barça y no habría mejorado tanto estando en otra escuela”, afirma Xavi, que considera que “a Arthur se le ve maduro. La prioridad en el medio del campo es no perder el balón y él lo ve todo fácil, juega bien y poco a poco, le veo mucho potencial. Como me pasó a mí. Entras con pies de plomo, no la quieres perder... pero poco a poco irá cogiendo confianza y después de 20 o 30 partidos veremos un Arthur con confianza. Veo un jugador muy muy válido para el futuro del Barça”.