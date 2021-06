La Vinotinto de Peseiro espera cambiar su suerte en la Copa América

Por AFP



Solo 4 puntos de 18 posibles en la clasificatoria mundialista, una plaga de lesiones que dejó KO a Salomón Rondón y otras piezas claves y, para colmo, casos de covid-19. La mala suerte persigue a la Vinotinto cuando llega la Copa América-2021.

La Venezuela del entrenador portugués Jose Peseiro deberá sobreponerse a la baja por lesión de teóricos titulares como el central Yordan Osorio, el extremo Darwin Machís o el delantero Rondón -artillero histórico de la selección llanera con 31 goles- cuando debute el domingo contra Brasil, anfitrión de emergencia del torneo continental después de que Argentina y Colombia perdieran la sede.

Y poco antes de viajar, el capitán Tomás Rincón presentó "un malestar físico y un cuadro viral", del que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) evitó referirse directamente como un posible caso de covid-19.

"El departamento médico y el cuerpo técnico acordaron mantener al futbolista en aislamiento preventivo en Caracas a la espera de su evolución", dice el texto.

Las alarmas se encienden luego de que dos compañeros, Wilker Ángel y Rolf Feltscher, fuesen excluidos de la Copa América por haber dado positivo en pruebas de detección de covid-19.

Rincón sigue en la convocatoria, aunque fuentes federativas dijeron a la AFP que en el en el mejor de los escenarios se perderá el primer partido del torneo continental, el domingo contra Brasil.

Sin embargo, no todo es malo: Yangel Herrera, recuperado, será motor en la mitad de la cancha para intentar dar vuelco a la suerte vinotinto y Josef Martínez está de vuelta después de serias diferencias con el anterior seleccionador, Rafael Dudamel, y una lesión de ligamentos en la rodilla derecha que lo sacó de acción por más de un año.

La FVF informó que el volante Yeferson Soteldo, que como Herrera se perdió la doble fecha del premundial por lesión, "continúa evolucionando" y "en las próximas horas se definirá la fecha exacta de su incorporación".

- "Nunca te rindas" -

"Never give up" (Nunca te rindas), escribió Martínez en Instagram, acompañando una foto del equipo que alineó Peseiro el martes en el empate 0-0 entre Venezuela y Uruguay por la clasificatoria sudamericana del Mundial de Catar-2022, en el Estadio Olímpico de la UCV, en Caracas.

Venezuela comparte el Grupo A con Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, mientras que el B lo integran Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Los cuatro mejores de cada llave clasificarán a cuartos de final, instancia que la selección venezolana alcanzó en la anterior edición del evento, en 2019.

No ha sido fácil la labor de Peseiro desde que asumió el mando de la Vinotinto a principios del año pasado.

Muy limitado por la expansión del covid-19 en América Latina, el técnico lusitano ni siquiera ha tenido un amistoso para probar nuevas ideas, lo que ha convertido las jornadas premundialistas en laboratorios... con puntos en juego.

"¿Cómo vas a evaluar un trabajo en el que la pandemia ha sido un problema gordo? No hemos tenido partidos amistosos, no hemos tenido tiempo para preparar lo que queremos y (...) no hemos tenido a jugadores importantes" por lesiones, lamentó Peseiro en su última conferencia de prensa.

Venezuela venía utilizando un trivote, con Rincón y Herrera arropados por Junior Moreno como 5.

- "Una solución" -

El planteamiento cambió en la última presentación, con Peseiro alineando a tres centrales, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor y Mikel Villanueva, con Alexander González y Roberto Rosales como carrileros, lo cual le llevó a sacrificar a un volante de marca.

La imagen del equipo, aunque faltase gol, fue positiva. "No voy a decir que vamos a jugar así (en la Copa América), pero puede ser una solución", avisó Peseiro.

De punta a punta hubo movimientos: Graterol desplazó a Faríñez en la arquería y Martínez tomó la titularidad como 9.

Ya venía siendo protagonista, pero la ola de bajas pondrá mayor peso sobre los hombros de Yangel Herrera, de 23 años.

Herrera asume cada vez mayor liderazgo en la selección venezolana. Perteneciente al Manchester City, el centrocampista ha demostrado su valía con dos excelentes temporadas en el fútbol español con el Granada.

Hoy busca club, con la prensa europea lanzando como alternativas al Sporting de Lisboa y al Betis.

Herrera formó parte de la generación de jugadores que dio a Venezuela un histórico subcampeonato mundial Sub-20 en 2017, en Corea del Sur, grupo que ha ido ganando espacios desde entonces en la selección mayor.

No es el único miembro de aquella camada en la lista definitiva de Copa América. Figuran también los arqueros Joel Graterol y Wuilker Faríñez, los defensas Ronald Hernández y Ferraresi, el atacante Sergio Córdova, además de Soteldo.