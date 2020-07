Vardy llega al centenar de goles y el Leicester se consolida en 'Champions'

El Leicester, que no había ganado desde el parón por coronavirus, se desquitó contra un Crystal Palace que no tenía nada en juego.Tras una primera parte ampliamente dominada por el Leicester, pero sin grandes ocasiones de gol, Kelechi Iheanacho abrió el marcador tras un centro lateral que Vicente Guaita no acertó a atrapar. El triunfo del Leicester lo afianzó otro error defensivo grave del Leicester. En el minuto 77, Mamadou Sakho se resbaló mientras intentaba sacar el balón jugado y se lo entregó a Harvey Barnes, que se lo dejó a placer a Jamie Vardy y éste marcó a puerta vacía. Fue su tanto número 100 en la Premier League, que redondeó en el tiempo añadido con el número 101, al aprovechar un contraataque.Son dos goles muy importantes para Vardy, ya que se coloca al frente de la Bota de Oro del campeonato con 21 tantos, dos por encima de Pierre-Emerick Aubameyang y con tres más que Danny Ings.El Leicester de Brendan Rodgers es tercero de la tabla con 58 puntos, lejos del Manchester City, del que le separan ocho, y tres por encima del Manchester United, que tiene 55. El Crystal Palace queda a mitad de tabla, decimotercero, con 42 puntos.