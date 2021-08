Liga inglesa Varane no jugará el sábado en Premier League con Manchester United ante Leeds

El británico Jadon Sancho, ex del Borussia Dortmund, sí estará disponible para el domingo después de haber entrenado con los 'Diablos Rojos' esta semana.

Varane todavía tiene que conseguir una visa y someterse a cuarentena para seguir los protocolos del coronavirus y luego realizar un examen médico, dijo el entrenador de los 'Diablos Rojos', añadiendo que los últimos detalles no habían podido completarse antes de que expirara el viernes el plazo fijado por la Premier League.

"No se ha entrenado con nosotros y aún no hemos terminado todo", dijo el entrenador noruego en la conferencia de prensa previa al partido.

"Aún no está hecho al 100%... No puedo decir que vaya a jugar mañana (sábado), incluso puedo decir que no va a jugar porque no ha entrenado con nosotros", dijo.

En cuanto a Sancho, "estará convocado. Sin embargo, no puedo decir si jugará desde el inicio o no", dijo Solskjaer.