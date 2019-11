Valverde: "Me siento apoyado y respetado por el club"

El técnico desveló que esta semana comió con el presidente, Josep Maria Bartomeu, y afirmó que no está preocupado por su futuro al frente del equipo.

Valverde calibró las críticas al equipo y dijo que la situación "es la que hay" y que, vistas las diferentes rachas que alterna el Barcelona, "puede cambiar todo para bien".

El técnico reconoció que el Barça tiene "necesidad de victorias" porque son conscientes de "lo que es perder en este club", pero también para seguir liderando LaLiga Santander, algo para lo que ve "motivados" a sus jugadores.

"Es importante ganar al Celta por todo", declaró el técnico, que señaló que los malos resultados hacen que se genere "inestabilidad por parte del entorno" y que tenga "eco en los que quieren" desequilibrarlos, en referencia al resto de rivales.

"Tenemos que mantenernos firmes y seguir con el pulso. Por lo que, en ese sentido y para estar líderes, es importante ganar al Celta", dijo el técnico, que calificó de "normal" que haya "ligas apretadas" tras perder en ésta los mismos partidos que en toda la anterior.

Valverde calificó de "difícil e inesperada" la situación que atraviesa el Celta y considera que "no es normal" los pocos goles que lleva marcados el equipo gallego teniendo en cuenta los delanteros con los que cuenta.

"A la larga, saldrán de ahí (la zona baja de la clasificación) y lo que les hace falta es confianza", apuntó el entrenador azulgrana.

Sobre la presencia en el partido del uruguayo Luis Suárez, no descartó su participación y dejó su decisión a expensas del último entrenamiento. "Puede estar en el partido, pero no lo podemos asegurar", dijo Valverde.

Ante la posibilidad de que Suárez vaya con su selección aunque no juegue este sábado con su club, el técnico aseguró: "Si no juega con nosotros, es difícil que vaya con Uruguay".

En el caso de que el delantero uruguayo se quede fuera de la convocatoria, Valverde tendrá que decidir entre Ousmane Dembélé y Ansu Fati para formar el tridente atacante junto a Antoine Griezmann y Leo Messi.

Valverde dio pocas pistas sobre su elección final. "Veo mejor a Ansu Fati entrando en los segundos tiempos, pero no descarto que juegue de inicio", señaló. De Dembelé, afirmó que aunque el partido contra el Slavia de Praga era "para los dos", apostó por el francés porque les "daba más opciones, pero estuvo mejor en el segundo tiempo".

Dembelé no ha sido convocado por su seleccionador, Didier Deschamps, y Valverde insistió en que esperan "más de él", y defendió su continuidad en el Barça: "Puede darnos mucho y todos quieren ver sus genialidades, aunque tiene que endurecerse cuando recibe de espaldas. Tiene tantas cosas buenas que todos esperamos que aparezcan más".

Sobre la supuesta falta de entendimiento en el campo entre Antoine Griezmann y Leo Messi, comentó que "se habla mucho, y es mucho más sencillo de lo que parece", atribuyéndola a la diferencia de estilo del Atlético de Madrid y del Barcelona, al que el francés debe "acostumbrarse".

"Nosotros maduramos más la jugada que el Atlético y la clave está en encontrar el 'timing' adecuado para desmarcarse. Griezmann es generoso en ello y tiene que saber encontrar el momento justo para hacerlo", dijo el técnico que recordar que a Neymar en su primer año en el Barça "también le costó".

Preguntado sobre la posibilidad de que el clásico del miércoles 18 de diciembre contra el real Madrid se juegue al mediodía, Valverde dijo no tener información al respecto, pero comentó que no entendería que fuera así "ni estaría bien de cara a la gente". "No está de más que, además de en otros países, nos vean aquí (en España)", ironizó.

EFE.