Valverde cree que los jugadores deben opinar sobre partidos de Liga en EEUU

"Está claro que como los jugadores son una parte importante de todo este espectáculo del fútbol internacional, tienen voz y también supongo que tienen algo que decir, lo único que dicen es que les tengan en cuenta, nada más, y a la larga se les tendrá en cuenta", declaró Valverde en conferencia de prensa.

La Liga española había planeado una operación de promoción comercial que apuntaba a la deslocalización de partidos a Estados Unidos. Esta temporada se planea enviar un partido a ese país, con Real Madrid o Barcelona, según los medios españoles.

Pero el miércoles, los capitanes de los equipos de primera división acudieron a una reunión del sindicato de futbolistas AFE, donde aludió a la posibilidad de una huelga si no se les escucha sobre esta cuestión.

Los medios especulan con qué partido podría ser trasladado a Estados Unidos. Se habló del Betis-Barcelona (28ª jornada, marzo), pero la radio Cadena Ser señaló que podría ser el derbi Girona-Barcelona de la 21ª jornada.

Valverde no confirmó esa información, asegurando que no sabía nada sobre ese tema.

"No sé si la Liga ha hablado con el Girona, desde luego la Liga conmigo no ha hablado. No sé nada de este asunto", dijo.

Sobre su plantel, Valverde aseguró que cuenta con el francés Ousmane Dembélé y con el croata Ivan Rakitic, cerrando la puerta a una posible salida del club antes del cierre del mercado el 31 de agosto.

"Está jugando con nosotros. El otro día fue titular. Fue titular en la Supercopa (de España). Esperamos mucho de él", afirmó Valverde sobre Dembélé.

Respecto a Rakitic, dijo que es "un jugador fundamental" para el Barça.

"Desde luego, pienso contar con él, porque sus números están ahí. La importancia que ha tenido en el equipo el año pasado la conocemos todos", destacó.