Valverde no ha firmado aún su finiquito y el Barcelona no puede anunciar a Setién

El anuncio oficial del fichaje de Quique Setién como técnico del Barcelona está a expensas de la firma de la liquidación del contrato de Ernesto Valverde, que aún no se ha producido.

En unas declaraciones a La Sexta, el representante del jugador, Iñaki Ibáñez comentó que el contrato no se ha rescindido: "Ernesto está esperando a que se cierre todo. No es el mejor momento para ningún entrenador".

Hasta que la liquidación no esté firmada, el Barça no puede anunciar la contratación de Setién, el técnico elegido para sustituir a Valverde, que hoy ha conocido por el presidente, Josep Maria Bartomeu, que no iba a continuar al frente del Barça después de dos años y ocho meses.

La idea del Barça era anunciar mediante un comunicado sobre las 21:00 CET la marcha de Valverde, el alta de Setién y dejar para mañana, martes, una comparecencia conjunta de Bartomeu y el director deportivo, Eric Abidal, pero aún no ha podido cerrar todos los detalles.

